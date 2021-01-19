Rekortmen dalışçı Fatma Uruk yurda döndü

Meksika'da katıldığı denemelerde 3 dünya rekoru kıran serbest dalışçı Fatma Uruk, yurda döndü.

Rekortmen dalışçı, geldiği İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklama, denemeleri başarıyla tamamladığını belirterek, "Üç dünya rekoru kırdım. Paletsiz değişken ağırlıklı kategorisinde iki ayrı günde iki ayrı rekor kırdım. Bir de sabit ağırlıklı çift palet kategorisinde rekora ulaştım. Zorlu geçti. Geçen yılın mart ayında yola çıkmıştım. Beş hafta planladığımız deneme süreci pandemi nedeniyle 9 aya çıktı. Neyse ki Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun destekleriyle dünya rekorlarımızı kırdık." diye konuştu.

Fatma Uruk, bundan sonraki ilk hedefinin Türkiye rekorları olduğunu anlatarak, "Hala bende olmayan Türkiye rekorları var. Türkiye rekorlarının hepsini kırabilecek durumda olduğum için önce dünya rekoru kırarak bir destek bulma sürecine gitmiştim. En kısa sürede tekrar çalışmalara başlayıp, yeni rekorlar için yola çıkacağım. Bir dünya rekoru denemesi daha yapacağım. Bu, Türkiye'de olacak. O kadar uzağa gitmeyi düşünmüyorum. Deneleri burada yapacağım. O da bu yılın sonunda olacak. Bu sene bir dünya rekoru hedefim daha var." ifadelerini kullandı.

Meksika'ya düşük bir bütçeyle gittiğini aktaran Fatma Uruk, "Aslında sponsor desteğim de yoktu. Bankada çalışıyorum. Bu rekorları amatör bir sporcu olarak kırdım. Pandemi nedeniyle sürecin uzamasıyla daha fazla desteğe ihtiyaç duydum. Gençlik ve Spor Bakanlığından ciddi bir destek gördüm. Aynı zamanda Büyükelçiliğimiz ve Dışişleri Bakanlığından da maddi ve manevi destekler gördüm. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.