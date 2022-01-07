Üye Girişi
"Rekortmen dede" gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor - Son Dakika

"Rekortmen dede" gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor

07.01.2022 12:16

Konya'da, parkurlarda "Dede" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki milli koşucu Ali Demirhan, antrenörlüğünü de yapan eşi Gülizar'ın desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor.

Konya'da, parkurlarda "Dede" lakabıyla tanınan 74 yaşındaki milli koşucu Ali Demirhan, antrenörlüğünü de yapan eşi Gülizar'ın desteğiyle başarıdan başarıya koşuyor.

Emekli astsubay Demirhan, atletizme 1965'te girdiği askeri lisede 3 bin metre koşusunda kazandığı birincilikle başladı. Askerlik hayatı boyunca Türk Silahlı Kuvvetlerinin spor kulübü Karagücü'nde koşan ve madalyalar kazanan Demirhan, emekliliğinden sonra da atletizmden kopmadı.

Demirhan, 57 yıllık atletizm hayatında ulusal ve uluslararası turnuvalarda 100'e yakın madalya kazandı, 4 kez Türkiye, 1 kez Balkan rekoru kırdı. 2013'te Türkiye Masterler Turnuvası'nda 2 bin metre engelli koşuda şampiyonluğu kazanıp kategorisinde rekor kıran Demirhan, 2014'te de Romanya'daki Balkan Turnuvası'nda yine aynı kategoride Balkan rekorunun sahibi oldu.

2019'da İstanbul'daki Kapalı Salon Atletizm Masterler Şampiyonası'nda ise 70 yaş gurubunda 400, 800, 1500 ve 3 bin metrede şampiyon olan Demirhan, 800, 1500, 3 bin metrede Türkiye rekoru kırdı.

Milli sporcu, en son eylülde İtalya'daki Avrupa Masterler Şampiyonası'nda da 800 metrede birinci, 1500 metrede üçüncü, 3 bin metrede ikinci oldu. Demirhan, şimdi ise şubatta düzenlenecek 2022 Türkiye Masterler Şampiyonası'na hazırlanıyor.

"Kazandığım madalyalarda benden fazla onun emeği var"

Demirhan, AA muhabirine, tüm başarılarını, her koşulda kendisine destek veren, beslenme ve antrenman programlarını düzenleyen 50 yıllık eşi Gülizar'a borçlu olduğunu söyledi.

Evlendikten sonra antrenmanlara beraber gitmeye başladığını belirten Demirhan, eşinin zamanla antrenman ve beslenme programlarına aşina olduğunu ve antrenörü haline geldiğini ifade etti.

Yarım asırdır eşinin her turnuvada yanında olduğunu kaydeden Demirhan, "Antrenörüm, her şeyim eşimdir. Antrenmanlarda, yememde, içmemde, her şeyimde programlı bir şekilde beni yarışlara hazırlar. Benden önce programları o belirler. 'Şunu giyeceksin, şunu yiyeceksin, şu saatte uyuyacaksın.' der. Yurt içi, yurt dışı tüm seyahatlerde hep yanımdaydı. Kazandığım madalyalarda benden fazla onun emeği vardır. Eşime ne kadar teşekkür etsem azdır." diye konuştu.

Turnuvalardan önce eşinin kendisiyle rakip koşucuları analiz ettiğini anlatan Demirhan, yarış sırasında sürekli kendisine taktik verdiğini, uyarılarda bulunduğunu dile getirdi.

Sağlıkları el verdikçe milli formanın gururuyla daha birçok şampiyonluk yaşamak istediklerine dikkati çeken Demirhan, şunları kaydetti:

"Milli formayı giymek öyle bir şey ki milyonları versen o formanın verdiği heyecanı, o bayrağının göndere çekilme heyecanı yaşayamazsın. Torunlarımıza bırakacağımız en büyük miras, madalyalarımız, başarılarımız, oralarda çektiğimiz videolar ve eşimle beraber şeref kürsülerinde madalyamızı alırken yaşadığımız anılardır. Gençlere de tavsiyem şu olur, hiçbir başarı çalışmadan, ter dökmeden elde edilmez. Çalış, didin, ter dök, sonra Allah'a dua et, ne istersen Allah verir. Bir de okumayı, sporu ve yabancı dil öğrenmeyi bırakmasınlar."

"O bensiz, ben de onsuz olmam"

Milli atletin eşi 69 yaşındaki Gülizar Demirhan da turnuvaların hazırlık döneminde daha disiplinli davrandıklarını, beslenme ve antrenman programlarından taviz vermediklerini söyledi.

Sağlıklı beslenmeye çok özen gösterdiklerini aktaran Demirhan, "Hazır meyve suları, hazır yemekler, paketli gıdalar yedirmem. Meyve suyunu kendim sıkarım. Ara öğünlerde meyve ya da kuruyemiş atıştırır. Akşam yemeğinden sonra da bir şey yedirmem çünkü yağ yapar. Akşamüzeri 3 gibi koşuya çıkarız. Ben yürürüm, o koşar. Kronometresini tutarım. Elimde listem olur, 'Üç kez 100 metre koşacaksın.' derim koşar. '800 metreyi 5 kez koşacaksın.' derim, koşar. O bensiz, ben de onsuz olmam." dedi.

Turnuvalarda da ayrılmadıklarını ve her koşulda birbirlerine destek olduklarını vurgulayan Demirhan, şu ifadeleri kullandı:

"O koşarken ben de ona kenardan destek olurum. Rakiplerinin durumuna göre onu uyarıp taktikler veriyorum. Bu bizim normal yaşam şeklimiz oldu. Allah sağlık, sıhhat, ömür verdiği sürece beraber çalışmaya devam edeceğiz. O koşarken ben kenarda çok heyecanlanıyorum. Beni duymadığı zamanlar oluyor. Takımımızdaki diğer arkadaşlara 'Beraber bağıralım.' diyorum. Sesimin yettiği kadar bağırıyorum. Gururla da madalya almaya beraber çıkıyoruz."

Rekortmen dede gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor
Rekortmen dede gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor
Rekortmen dede gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor

YORUMLAR
500

Ali Demirhan, Romanya, Konya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Rekortmen dede' gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor - Son Dakika


ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı         
12:54
Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler! Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!         
12:48
Geçen yıl satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı kur artışı sebebiyle zamlandı Geçen yıl satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı kur artışı sebebiyle zamlandı         
12:40
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42

Son Dakika Haberleri
12:54 ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
12:47 Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 13:01:51. #1.11#
SON DAKİKA: "Rekortmen dede" gücünü antrenörlüğünü de yapan eşinden alıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement