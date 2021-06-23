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Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı - Son Dakika

Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı

23.06.2021 07:03
Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı, System.String[]

CRESCENT Türk doğa sporcusu Erden Eruç, kürekle Pasifik Okyanusu'nu geçerek Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmak ve böylece "Kuzey Amerika ve Asya arasında Pasifik'i kürekle geçen ilk kişi" olmak için California'nın Crescent City kentinden okyanusa açıldı.

CRESCENT Türk doğa sporcusu Erden Eruç, kürekle Pasifik Okyanusu'nu geçerek Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmak ve böylece "Kuzey Amerika ve Asya arasında Pasifik'i kürekle geçen ilk kişi" olmak için California'nın Crescent City kentinden okyanusa açıldı.

California kıyılarından yerel saatle akşam 20.00 civarında yola çıkan Eruç, buradan, Hong Kong'a kürek gücüyle geçerek, Kuzey Amerika ve Asya kıtaları arasını kürekle geçen ilk kişi olacak.

Mart 2022'de Hong Kong'a ulaşmayı hedefleyen Eruç, Pasifik Okyanusu'na açılmadan önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Açık denizlerde dünya standartlarında bir projeyi önerip hayata geçirmek üzere denize açılıyorum. Hedefim Kuzey Amerika ve Asya kıtaları arasında tarihte ilk Pasifik geçişini başarmak olacak." ifadelerini kullandı.

Yolculuğunda 5 ayrı dünya rekoruna da imza atmaya aday olduğunu kaydeden Eruç, "Bu süreçte, en az 5 Guinness Dünya Rekoru kaydetmekten daha önemli olarak, okyanustaki plastik kirlenmesi hakkında farkındalık yaratacak, Türkiye'de İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı (İLKYAR) yatılı bölge okulu ziyaretlerine uydu telefonu ile bağlanıp, kırsal bölgelerdeki öğrencilerimize hitap edeceğim." dedi.

Eruç, Kuzey Amerika'da da benzer şekilde 4-8 sınıflardaki öğrencilere erişmek üzere düzen oluşturduklarını kaydederek,"Geçişim sırasında kayığımın arkasında okyanustaki ortamı kaydeden bir hidrofon çekeceğim, bundan toplanan veriler 'Beaked Whale' diye bilinen bir balina türünün sayıları ve dolandıkları suları belgeleyen bilimsel bir çalışmada kullanılacak." bilgisini paylaştı.

Bilime ve eğitime yapacağı katkılar nedeniyle New York'taki ünlü Explorers Club'ın (Kaşifler Kulübü) kendisini sayılı kulüp bayraklarından birini taşımak ve yapılanları belgelemek üzere görevlendirdiğini kaydeden Eruç, "Bu benim için büyük bir onur. Bayraklar numaralı ve her birinin yollandığı projeler kayda geçiyor. Benimki 97 nolu bayrak, işim bitince bunu bir raporla birlikte kulübe geri yollayacağım." diye konuştu.

Eruç'un 15 dünya rekoru bulunuyor

Eruç'un bugüne kadar "ilk kendi kas gücüyle devrialem", "kas gücüyle en hızlı devrialem", "üç büyük okyanusu kürekle geçen ilk kişi", "okyanusta tek başına kürekle katedilen kariyer mesafe ve gün toplamları" dahil 15 ayrı Guinness Dünya Rekoru bulunuyor.

Altı Zirve Projesi kapsamında daha önce McKinley, Kosciuszko, Kilimanjaro zirvelerine çıkan Eruç'un bu kez hedefinde Everest, Elbruz ve Aconcagua dağlarının zirveleri bulunuyor.

2023 yılının baharında kas gücüyle Türkiye'ye ulaşmayı amaçlayan Eruç, burada köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere umut ve motivasyon aşılamayı amaçlıyor.

Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı
Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı

Pasifik Okyanusu, Kuzey Amerika, Hong Kong, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rekortmen Erden Eruç, kürekle geçen ilk kişi olmak için Pasifik Okyanusu'na açıldı - Son Dakika


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