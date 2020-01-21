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Rekortmen Lillard

6 saat önce

Maçı uzatmaya taşıyan üçlük, kariyer sayı rekoru, Martin Luther King Günü’nde atılan en fazla sayı... Portland Trail Blazers’ın All-Star oyun kurucusu Damian Lillard, dün gece Golden State Warriors’a karşı kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı.

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Maçı uzatmaya taşıyan üçlük, kariyer sayı rekoru, Martin Luther King Günü’nde atılan en fazla sayı... Portland Trail Blazers’ın All- Star oyun kurucusu Damian Lillard, dün gece Golden State Warriors’a karşı kariyerinin en iyi maçlarından birini oynadı. Lillard, elde ettiği istatistiklerle NBA tarihine geçti.

NBA tarihinde dün akşama dek 60 sayı, 10 ribaund ve beş asist barajını geçen yalnızca dört oyuncu bulunuyordu. Bu başarıyı 1989/90’da Michael Jordan, 1993/94’te David Rabinson, 2003/04’te Tracy McGrady ve 2017/18’de James Harden başarmıştı. TSİ sabaha karşı oynanan maçta 61 sayı, 10 ribaund ve yedi asistle oynayan Lillard, söz konusu barajı aşan NBA tarihindeki beşinci oyuncu oldu.

Lillard aynı zamanda 20’de 11’le üçlük atarak, kariyerinin bir maçta en fazla üçlük attığı maçını geride bıraktı. 61 sayıyla kariyer sayı rekorunu da kıran başarılı guard, aynı zamanda Martin Luther King gününde en fazla sayı atan oyuncu unvanını elde etti.

Damian Lillard, bu sezon maç başına 27,9 sayıyla oynuyor ve bu alanda lig beşincisi. Ortalama 7,6 asistle ligde sekizinci olan oyuncu, son 10 maçta ise 31,9 sayı ile oynayarak sezon ortalamasını aşmış durumda.

Portland Trail Blazers, Martin Luther King, Star, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:14 
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