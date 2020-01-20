Rekortmen milli atlet olimpiyatlarda zirveye koşmak istiyor - Son Dakika

Beden eğitimi öğretmeninin desteğiyle başladığı atletizmde hem Avrupa şampiyonu olan hem de 6.69'luk derecesiyle gençlerde Türkiye rekorunu kırmayı başaran milli atlet Umut Uysal, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılıp ülkesini gururla temsil etmek istiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adapazarı ilçesinde yaptırılan uluslararası standartlara sahip atletizm tesisinde çalışmalarını sürdüren 18 yaşındaki milli sporcu Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8. sınıfta atletizm yarışmalarına katıldığını, daha sonra milli takım antrenörü Atakan Gündoğdu tarafından keşfedildiğini söyledi.

Erzurum'daki yarışmada birinci olduktan sonra çalışmalara daha çok ağırlık vermeye başladığını anlatan Umut, 4,5 yıldır atletizmle uğraştığını dile getirdi.

Branşının şimdiye kadar yaptığı en zor sporlardan biri olduğunu vurgulayan milli sporcu, "Tüm koşu, atlama ve sıçramaları yapıyoruz, bu da bizi aşırı derecede yoruyor. Atletizm denilince akla sadece koşu geliyor ama içinde o kadar teknik branşlar var ki, üç adım olsun, sırık olsun, onlar bilinmediği için sadece koşu akla geliyor." diye konuştu.

Umut, rahat şekilde koştuğu zaman başarılarının daha fazla olduğunu keşfettiğini dile getirerek, müzik dinleyerek kendisini rahatlatmaya çalıştığını aktardı.

"Yorulmanın neticesinde başarıyı aldık"

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan atletizm yarışları 60 metre finalinde 6.72'lik dereceyle gençler Türkiye rekorunu kırarak şampiyon olduğunu anımsatan Umut, "Hedefimiz bu sene için 6.80'in altına inmekti, rabbim nasip etti 6.72'yi gördük. Şimdi yeni bir rekorumuz daha oldu, 6.69. Bu dereceyi yapmak için gece gündüz hep çalıştık. Sabah saat 09.00'dan 19.00'a kadar idmanlar yaptık. Çok yorulduk, çalıştık. Yorulmanın neticesinde başarıyı aldık, bu da beni gerçekten gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Ailesinin ve antrenörünün büyük desteği sayesinde başarılar elde ettiğini vurgulayan Umut, bu sene dünya şampiyonası, sonrasında ise 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu hatırlatarak bu hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi.

Umut, şu anda 5. sırada yedek olarak gözüktüğünü ancak bu şekilde devam ederse 4x100'de Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.

Milli sporcu Ramil Guliyev'in yeteneği, kendine olan inancı ve azminin çok büyüleyici olduğunu dile getiren Umut, onunla yarıştığı zaman işini ne kadar ciddi şekilde yaptığını gördüğünü, bunun da kendisini motive ettiğini bildirdi.

Guliyev gibi hırs sahibi olmayı istediğini belirten Umut, "Çok iyi niyetli bir ağabey, güzel de koşuyor. Ufak yaştaki kardeşlerime bir an evvel spora gelmelerini tavsiye ederim çünkü zaman hızlı geçiyor." dedi.

Milli Takım Antrenörü ve Atletizm İl Temsilcisi Atakan Gündoğdu da Umut'un çok yetenekli bir sporcu olduğunu, antrenman yaptıkça özelliklerini daha iyi fark etmeye başladıklarını vurgulayarak, "Ciddi bir potansiyeli var. Antrenmanları yoğunlaştırdık, onun neticesinde yavaş yavaş her sene üstüne koymaya başladı. Tekniği de düzeldikçe derecelerini geliştirmeye başladı. Gelecek vadettiğine yüzde 100 eminiz artık. Sürecin daha çok başındayız aslında. Hedefimiz büyüklerde, o seviyede büyük atlet olabilecek duruma getirmek için adımlaya adımlaya gidelim istiyorum." şeklinde konuştu.