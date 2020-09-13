Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda - Son Dakika

Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda

Atletizm branşında 20 yaş altı gençler 100 metre ile salon 60 ve 50 metre Türkiye rekorlarını elinde bulunduran EYOF altın madalyası sahibi milli sporcu Umut Uysal, başarısını uluslararası kulvarlarda sürdürmeyi hedefliyor.

Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda, System.String[]

Atletizm branşında 20 yaş altı gençler 100 metre ile salon 60 ve 50 metre Türkiye rekorlarını elinde bulunduran EYOF altın madalyası sahibi milli sporcu Umut Uysal, başarısını uluslararası kulvarlarda sürdürmeyi hedefliyor.

Kısa sürede ortaya koyduğu gelişimle dikkati çeken Umut Uysal, 2019 yılında Ankara'da düzenlenen Olimpik Deneme müsabakalarında 18 yaş altı erkeklerde 7 yıllık 100 metre Türkiye rekorunu 10.47 ile kırdı.

Bu yılın başında yeni yaş grubu 20 yaş altında çıktığı ilk seçmede 60 metrede gösterdiği 6.72'lik performansla bu alandaki 5 yıllık Türkiye rekorunun yeni sahibi olan Umut, İstanbul Ataköy'de düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışmaları'nda ise rekor derecesini 6.66'ya çekerek 50 günlük süreçte 0,17 saniyelik gelişim gösterdi.

Umut, Bursa'da düzenlenen organizasyonda yeni bir başarıya imza atarak, erkekler 100 metrede 10.43'lük zamanıyla 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.

Geçen yıl Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde (EYOF) 100 metre erkeklerde 10.47'lik dereceyle altın madalyaya ulaşan milli atlet Uysal, sıkı çalışarak uluslararası organizasyonlarda yeni başarılara imza atmayı amaçlıyor.

Uysal: "Toparladığımıza inandığımızda rekorumuzu kırdık"

Milli atlet Umut Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi sürecinin kendilerini çok etkilediğini ve genelde verimli geçen kış sezonunda idman yapamadıklarını söyledi.

Bu süreçte köye yerleşerek idmanlar gerçekleştirdiğini anlatan Umut, "Formda kalmaya çalıştım ancak şartlar verimli olmadığı için geriye gittik. Daha sonra toparlanmaya çalıştık. Toparladığımıza inandığımızda da rekorumuzu kırdık." ifadelerini kullandı.

Sakarya Kapalı Atletizm Salonu'nda çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Umut, "Karlı havada dışarıda koşu yapamıyorduk. Yaptığımız zaman kaslarımızda yırtılma ve sakatlık meydana geliyordu. Bu tesis bizim için nimet. Kışın istediğimiz kadar çalışabiliyoruz. Tesisten önce koşu yapamıyorduk, sürekli İstanbul'a gitmemiz gerekiyordu. Bu salon bizi motive etti." diye konuştu.

Geçen yıl Avrupa'daki sıralamalarda ilk 10 içerisinde yer aldığını aktaran milli atlet, şunları kaydetti:

"Bunu nasıl 100 metreye yansıtabiliriz diye düşündüm. Daha sonra idmanları bu yöne çevirdik ve yavaş yavaş dereceleri koşmaya başladık. Geçen sene 10.49'luk dereceyle ilk 3'ün arasında yer aldık. 'Daha fazla çalışarak ilk sıraya girmemiz lazım.' dedik. Ardından da yaptığım 10.47'lik derece EYOF'ta beni birinci sıraya yükseltti. Daha fazla çalışıp dünya sıralamasında ilk 3'e girmeye çalışacağım."

Milli sporcu, 4x100 metre bayrak takımıyla olimpiyat kotası alma ümidi olduğunu vurgularken, "İnşallah 4x100 bayrak takımında yer alırım ve ilk 8'e girerim. Girersem daha fazla motive olacağım. Önümüzdeki uluslararası yarışmalara daha rahat bir şekilde çıkacağım." şeklinde konuştu.

Gündoğdu: "Her şey yolunda giderse iyi dereceler yapabilir"

Milli takımı antrenörlerinden Sakarya Atletizm İl Temsilcisi Atakan Gündoğdu, Umut'un salon yarışmalarında peş peşe rekorları kırdığını ancak pandemi sürecinin girmesiyle 45 gün hiç antrenmana çıkamadıklarını anlattı.

Gündoğdu, Umut'un kendisini daha da geliştireceğini vurgulayarak, "Her şeye rağmen 100 metre Türkiye rekorunu 10.43'e, 60 metre Türkiye rekorunu da 6.66'ya indirme gibi nadir bir başarıyı gerçekleştirdi. Her şey yolunda giderse ve iyi bir hazırlık sezonu geçirirsek, salon sezonuyla beraber çok daha iyi dereceler yapabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Umut Uysal, Atletizm, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçen Erhan Usta'yı meşalelerle karşılayan partililer, yangına neden oldu Ankara'daki kum fırtınasına yakalanan işçi: Ayaklarım yerden kesildi, yer çekimi yok gibiydi Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Yangına uykuda yakalanan anne ve 2 çocuğu kurtuldu, dışarı çıkmayan baba öldü Karısını boğazından bıçaklayan cani koca, kendisini engelleyenlere biber gazı sıktı Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi Medipol Başakşehir Celtic'ten Mbombo'yu 1 yıllığına kiraladı Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü 'Cenazeyi kim defnedecek' kavgasında ortalık savaş alanına döndü         
12:32
Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü Fatih Karagümrük, Badou Ndiaye ve Lucas Biglia'nın peşine düştü         
11:44
Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor         
11:35
Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı         
11:17
Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı Van'da eve giren maskeli soyguncular, anne ve 2 çocuğuna dehşeti yaşattı         
10:50
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi Emre Kılınç'ın performansı, taraftarın büyük beğenisini kazandı: Bernardo Silva'dan daha iyi         
10:12
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü Kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ettiği iş arkadaşını öldürdü         
10:04
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi Erman Toroğlu'ndan çok konuşulacak iddia: MHK Başkanını Rıdvan Dilmen getirdi         
09:30
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü Tamir etmek istediği tırın altında kalan sürücü öldü         
02:49
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı         
23:39
Elazığ milletvekilinden depremzedelerin Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında         
23:33
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor Bir dönüm araziden 40 bin lira kazandırıyor! Ana vatanı Kuzey Amerika olan aronya meyvesini Trabzon'da yetiştiriyor         
17:08
Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı Apartman boşluğundan düşüp hayatını kaybeden anne, ardında 3 günlük bebeğini bıraktı         
15:51
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme MEB'den, velilerin karşısına atletle çıkan rehber öğretmene inceleme         
12:21
Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu Melisa Şenolsun ve Metin Akdülger'in öpüşme sahnesi Atiye'nin 2. sezonuna damga vurdu         
11:57
İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar İran'da milli güreşçinin idamını Trump bile durduramadı! Bu sabah astılar         
11:47
Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı Hayatını kaybeden oyuncu Halil Kumova'nın Covid-19 testi pozitif çıktı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 17:42:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekortmen sprinterin gözü uluslararası başarılarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei