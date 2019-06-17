Rekortmen Türk şirketini Fransızlar alıyor
8 dakika önce
Batros Ailesi'ne ait Botros&Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş'nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:43
Batros Ailesi'ne ait Botros& Levante
Taşımacılık ve Ticaret A.Ş'nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.
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