Son Dakika Haberleri: Rekortmen Türk şirketini Fransızlar alıyor
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Rekortmen Türk şirketini Fransızlar alıyor

8 dakika önce

Batros Ailesi'ne ait Botros&Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş'nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.

Rekortmen Türk şirketini Fransızlar alıyor, System.String[]
Batros Ailesi'ne ait Botros& Levante Taşımacılık ve Ticaret A.Ş'nin tamamı Fransız CMA CGM tarafından alınıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:43 
Levante
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