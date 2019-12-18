Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak - Son Dakika
Son Dakika Spor Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak - Son Dakika Spor

Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak

7 saat önce

Denizli'de ikamet eden Alperen Acet, futbol seçmelerine katılmak için gittiği organizasyonda kontenjanın dolu olması sebebiyle yüksek atlama yarışlarını izledi.

Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak, System.String[]

Denizli'de ikamet eden Alperen Acet, futbol seçmelerine katılmak için gittiği organizasyonda kontenjanın dolu olması sebebiyle yüksek atlama yarışlarını izledi. Bu sırada atlayış yapanlardan daha yükseğe atlayabileceğini iddia eden Alperen Acet, denemek için gerçekleştirdiği atlayışın ardından bu sporu yapmaya karar verdi. Yüksek atlama takımına seçilen Alperen Acet, ilk senesinde Denizli'de birinci oldu. Daha sonra antrenör Cavit Ceylan ile çalışan Alperen Acet, 15 civarında Türkiye şampiyonluğu kazanıp, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi başarıyla temsil etti.


Yüksek atlamada Metin Durmuşoğlu'na ait 16 yıllık rekoru, 2018'deki 2.30 metrelik atlayışıyla kıran Alperen Acet, Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki 5'inciliğiyle Türkiye'yi bu branşta finalde temsil eden ilk sporcu unvanına sahip oldu. Yıldızlar, 23 Yaş altı ve büyükler kategorisinde çok sayıda rekora adını yazdıran milli sporcu Alperen Acet, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarına Antalya'daki milli takım kampında devam ediyor.


ALPEREN ACET: HEDEFİM OLİMPİYATLARA GİTMEK


Olimpiyata katılmayı hedeflediğini anlatan milli sporcu Acet, "Hedefim öncelikle olimpiyata gitmek sonrasında da final yarışıp madalya kazanmak. Yüksek atlamada daha önce olimpiyata katılan Türk sporcu yok. Erkeklerde bunu başaran yok. Ben öncelikle olimpiyata katılıp hem kendime hem ülkeme bu ilki yaşatmak istiyorum. Bir sporcunun gelebileceği en yüksek nokta olimpiyata katılmak. Madalya da kazanırsam dünyalar benim olur" diye konuştu.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa programında öne çıkan maçları masayı yatırdı...


Content Video - MevzuBahis | 18-19 Aralık 2019 İddaa tahminleri


Denizli, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:37 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MasterChef Güzide Mertcan'ın lüks villasını satışa çıkardığı ortaya çıktı
Google ile Rekabet Kurumu arasındaki kriz devam ediyor Yunanistan Türkiye'ye karşı ABD ve İsrail'den SİHA alıyorlar Mısır yönetiminden Türkiye-Libya mutabakat muhtıralarına karşı hamle

Son Dakika Haberleri
18:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
18:32 Ziraat Türkiye Kupası: DG Sivasspor: 0 - Esenler Erokspor: 1 - Son Dakika Spor
18:31 Demir Grup Sivasspor - Esenler Erokspor: 0-1 - Son Dakika Spor
18:24 GMG Kırklarelispor'un kupada tur atlaması kentte sevinç yaşattı - Son Dakika Spor
18:23 Gaziantep FK-GMG Kırklarelispor maçının ardından - Son Dakika Spor
17:55 Tuzlaspor maçına alınmayan minik taraftarlara büyük jest - Son Dakika Spor
17:19 Ünlü spiker Emre Gönlüşen kansere tekrar yakalandı, destek mesajı yağdı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:47:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekortmen yüksek atlayıcının hedefi Türkiye'ye ilki yaşatmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]