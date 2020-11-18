Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama - Son Dakika

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama

18.11.2020 19:47
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama, System.String[]

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru kıran ve birinciliklere ambargo koyan milli yüzücü Emre Sakçı, memleketi İzmir'e dönüşte çiçekler ve pankartlarla karşılandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de katıldığı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 50 ve 100 metre kurbağalama kısa kulvarda 2 Avrupa rekoru kıran ve birinciliklere ambargo koyan milli yüzücü Emre Sakçı, memleketi İzmir'e dönüşte çiçekler ve pankartlarla karşılandı.

Adnan Menderes Havalimanı'na akın eden Fenerbahçeli sporcunun kulübünden genç yüzücüler ve yakınları, 3 gün önce 23 yaşını kutlayan Emre için pasta sürprizi de yaptı. Milli yüzücü, kendisi için hazırlanan pastanın mumunu sevenleriyle birlikte üfledi. Genç yüzücüler, Emre'yle fotoğraf çektirebilmek için sıraya girdi. Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, karşılama töreninde Emre Sakçı'nın bir milli kahraman ve ülkemizin yükselen değeri olduğunu söyledi. Yalçın, "İnşallah bunun devamı da gelecek ama sırf Emre'yle değil, ondan sonra gelen gençlerimiz de var. Burada bekliyorlar. Çok ciddi kotalar alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Ülkemizi yakışır şekilde, en güzel şekilde temsil edeceğiz. İnşallah Emre de bizim bayrağımızı göndere çekip marşımızı dinletecek. Çok gururluyuz, bunun gururunu yaşıyoruz. Dünya rekorları, Avrupa rekorlarının devamı da gelecek. Emre'nin bütün gençlere örnek bir hali var. Yüzme sporu ülkemizde gelişen bir spor olarak dünyaya olan mesajımızı veriyoruz ve vereceğiz. Hocalarına da teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Alttan da gümbür gümbür bir gençlik geliyor. Dünyaya mesajını veren bir Türk yüzmesi geliyor" dedi.

SAKÇI:  ÇITAYI YÜKSELTTİKGenç yaşında ülkemize daha önce de gençler dünya rekoru ve Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya gibi ilkleri yaşatan, 2021'deki Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan Emre Sakçı, Budapeşte'de çıtayı yükselttiğini söyledi. Milli sporcu, "Allah utandırmasın diyelim. İnşallah daha güzel günler gelecek. Alttan gelen kardeşlerimle beraber, onların da başarılarını destekleyerek Türk yüzmesini bir gelenek haline getireceğiz. Bunda da emin adımlarla ilerliyoruz. Olimpiyatlarda da elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu. OKTAY: NİHAİ HEDEF OLİMPİYAT

Emre Sakçı'nın çocukluğundan itibaren çalıştırıcılığını yapan Yüzme Milli Takımı ve Fenerbahçe Yüzme Antrenörü Türker Oktay, nihai hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu dile getirdi. Oktay, yıldız sporcu için düzenlenen karşılama töreninde, "Olimpiyata katılma hedefini zaten elde ettik, şimdi hedefimiz orada başarılı olmak. Bu yarış da onun bir basamağıydı. Açıkçası pandemiden dolayı bu yıl fazla bir yarış olmadı. Emre de endişelenmeye başladı çünkü yarış olmadığı için kendi durumunu göremiyordu. Burada durumunu görmüş oldu. Dünyanın en iyi yüzücüleriyle defalarca karşılaştı. Çok şükür 50 metre kurbağalama yarışlarının hepsini kazandık. 100'de Avrupa rekoru geldi, 50'de Avrupa rekoru geldi. Bizim için çok iyi bir test yarışı oldu. Çok büyük bir organizasyondu ama biz test yarışı olarak görüyoruz. İnşallah artık olimpiyat hedefine kilitleneceğiz. 2021'n hedefi artık Tokyo Olimpiyatları. Biz oraya en iyisini yapmaya gideceğiz" ifadelerini kulllandı.

Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama
Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama

Emre Sakçı, Budapeşte, Milli, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitim açıklaması: 20 Kasım'dan 4 Ocak'a kadar dersler online yapılacak Berfu Yenenler-Eser Yenenler çifti, ikinci bebeklerine Mete ismini verecek "9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti 14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste
Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif Liverpool'lu Salah'ın ikinci koronavirüs test sonucu da pozitif         
19:47
Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız Lille'den Burak ve Yusuf'a kritik maç öncesi destek: Macaristan karşısında arkanızdayız         
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 116 kişi vefat etti, 4215 yeni vaka tespit edildi         
18:56
Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi Bursa'da Doktor Ali Murat Dilek, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
18:19
Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor         
17:52
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken araştırma: Sigara içmek 3 kat daha fazla etkiliyor         
17:33
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı         
16:12
Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı         
15:54
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada         
14:54
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 19:59:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rekortmen yüzücü Emre Sakçı'ya pastalı karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei