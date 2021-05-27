Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor - Son Dakika

Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor

27.05.2021 11:09
Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor, System.String[]

Rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Girne'ye yüzmek için sponsor ararken, aynı zamanda tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor.

Rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümü dolayısıyla Mersin'in Anamur ilçesinden Girne'ye yüzmek için sponsor ararken, aynı zamanda tüm zamanların rekorunu kırmayı hedefliyor.

47 yaşındaki Gümrük Müşaviri rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, daha önce 2010 yılında kendisinin Anamur'dan Girne'ye Fina hakemleri ve basın mensupları nezdinde yüzerek rekor kırdığını söyledi. Sunaçoğlu, "O rekor halen bana ait ve bu rekoru kıran daha çıkmadı. Eğer 15 bin dolarlık sponsor desteğini bulabilirsem Kıbrıs'a 19 Temmuz'da yüzmeyi ve 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde varmayı planlıyorum. Bu konuda belediye başkanlarından sponsor desteği bekliyorum" dedi.

"Kıbrıs Türk'tür mesajı verecek

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünde antrenörü Serdar Sanrı ile birlikte etkinliklere katılmak istediğini anlatan rekortmen yüzücü Alper Sunaçoğlu, "Burada bir konuşma yaparak, 'Bir gece ansızın gelebildik. Bir kez daha geldik. Her zaman geliriz. Kıbrıs yüzme mesafemizdir. Kıbrıs Türk'tür" mesajını vermek istiyoruz. Kıbrıs'ın durumu ortada. Yaşanılan bir sıkıntı var. Ülkemize yakınlığını bir kez daha dikkat çekmek için Kıbrıs'a yüzerek gidip, geleceğim. 60 saatte 160 kilometre mesafeyi katederek sadece bir dünya rekoru değil, tüm zamanların rekorunu kırmak istiyorum" diye konuştu.

Başkanlara sponsorluk çağrısı

Antrenörü Serdar Sanrı'nın da desteğini alan ve maraton yüzme sporu ile performans sporlarında kırdığı rekorlar ile adını duyuran yüzücü Alper Sunaçoğlu, 5 yaşından beri sürekli yüzdüğünü ve hiç sudan çıkmadığını vurguladı. Belediye başkanlarından sadece 10 kişilik ekipmanın sağlanması ve teknenin mazotunun temin edilmesi için sponsor olmalarını isteyen rekortmen yüzücü Sunaçoğlu, daha sonra şöyle devam etti:

"2011 yılında 60 kilometre olan Çanakkale Boğazını boydan boya yüzdüm. Ardından İstanbul Boğazını Sarıyer'den Üsküdar'a olan 30 kilometre mesafe için kulaç attım. Ayrıca; Mersin'den Hatay Arsuz'a kadar yüzerek, suda en çok kalma ve en uzun yüzme rekorunu da kırdım. 125 saatte 280 kilometre yüzdüm. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimindeki şehitlerimizi anmak adına Didim-Bodrum arasında da yüzdüm. Şimdi yeni bir rekor kırmak için Kıbrıs'a yüzmek istiyorum. Kıbrıs'a vardığımızda randevu aldığımız KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve diğer devlet büyüklerimizi ziyaret etmek istiyoruz." - ADANA

Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor
Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor
Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor

Mersin, Kıbrıs, Yüzme, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rekortmen yüzücü Kıbrıs'a yüzmek için sponsor arıyor - Son Dakika Spor


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