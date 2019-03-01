Rekortmene Öğrencilerden Ödül
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde öğrenciler, verginin önemine dikkat çekme adına ilçelerinde ki vergi rekortmenine teşekkür belgesi verdi.
Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde öğrenciler, verginin önemine dikkat çekme adına ilçelerinde ki vergi rekortmenine teşekkür belgesi verdi.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Şeyh Edebali
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencileri Vergi Haftası
dolayısı ile verginin önemi hakkında duyarlılık oluşturmak için bir takım etkinlikler düzenledi. Öğretmenleri nezaretinde haftanın önemi ile ilgili broşürler hazırlayan öğrenciler, hazırladıkları broşürleri ilçede dağıttı. İlçede bulunan vergi dairesine ziyarette bulundular. Şarkışla ilçesinde gelir vergisi kategorisinde vergi rekortmeni olan Ali İhsan Günbulut'a teşekkür belgesi takdim ettiler. - SİVAS
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:04 Kaynak: İHA
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