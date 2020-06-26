Rekreasyon alanının yakınında ot yangını - Son Dakika

Rekreasyon alanının yakınında ot yangını
İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınıdaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınında bulunan otluk alanda çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgede, sönmemiş sigara izmaritinin atılması sonucu başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.