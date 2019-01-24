Son Dakika Haberleri: Rektör Acer, 18 Mart İçdaş Ulu Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Rektör Acer, 18 Mart İçdaş Ulu Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Rektör Acer, 18 Mart İçdaş Ulu Camii İnşaatında İncelemelerde Bulundu, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, 25 bin metrekare peyzaj alanı, 2 bin metrekare müze alanı ve 6 bin metrekare cami oturum alanı ile 15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği 18 Mart İÇDAŞ Ulu Camii inşaatında incelemelerde bulundu.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Sinan Karabulğu ile İÇDAŞ Çelik Tesisleri Direktörü Fuat Erkan Tekin'in de bulunduğu incelemede Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İÇDAŞ'a teşekkürlerini iletti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Yücel Acer, Güncel
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