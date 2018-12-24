Rektör Acer, Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencileriyle Bir Araya Geldi
53 dakika önce
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer, Diş Hekimliği Fakültesi'nin, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Senato Salonunda bir araya geldi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
, Diş Hekimliği Fakültesi'nin, öğretim üyeleri ve öğrencileri ile Senato Salonunda bir araya geldi.
ÇOMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan fantom ve pre klinik laboratuvarlarının tamamlandığını ve bahar döneminde fakülte binasında eğitime devam edilebileceğinin müjdesini veren Prof. Dr. Acer, büyük kısmı tamamlanmış olan Diş Hekimliği Fakülte binasının inşaatı ile ilgili soruları yanıtladı.
Prof. Dr. Yücel Acer, en yakın zamanda bitirilecek olan inşaatın bilimsel alt yapısı kuvvetli, kaliteli tedavi hizmetlerine uygun olarak planladığını ve inşa edildiğini ifade ederek Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili görüş ve önerileri dinledi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:07 Kaynak: İHA
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