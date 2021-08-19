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Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor - Son Dakika

Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor

19.08.2021 13:16
Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor, System.String[]

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını Twitter hesabından duyurdu.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını Twitter hesabından duyurdu.

Kovid-19 küresel salgını sebebiyle geçen yıl uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretimini sürdüren Maltepe Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze derslere başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Prof. Dr. ???????Karasar, paylaştığı tweette "Hazırsanız derslere başlıyoruz… Sevgili Öğrencilerim, 4 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlıyoruz..." ifadelerine yer verdi.

Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor
Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor

Maltepe Üniversitesi, Pazartesi, Rektör, 4 Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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