Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü üniversitelerinde yüz yüze eğitimin başlayacağını Twitter hesabından duyurdu.
Kovid-19 küresel salgını sebebiyle geçen yıl uzaktan eğitim modeliyle eğitim öğretimini sürdüren Maltepe Üniversitesi'nde 2021-2022 akademik yılında yüz yüze derslere başlayacağını sosyal medya hesaplarından duyuran Prof. Dr. ???????Karasar, paylaştığı tweette "Hazırsanız derslere başlıyoruz… Sevgili Öğrencilerim, 4 Ekim Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlıyoruz..." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Maltepe Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başlıyor - Son Dakika Ekonomi