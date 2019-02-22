Rektör Adayı Prof. Dr. Raif Bayır Resmi Başvurusunu Gerçekleştirdi

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Bayır rektör adaylığı başvurusunu resmen gerçekleştirdi.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raif Bayır rektör adaylığı başvurusunu resmen gerçekleştirdi. 2000 yılından bu yana Karabük'te akademisyenlik görevini yürüten, ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza atan Prof. Dr. Bayır, projelerini ve başarılarını anlattı.



Üniversiteden mezun olan öğrencilerin yurt içinde ve yurt dışında tanınırlığını arttırmak, iş arayan değil aranan ve iş kuran girişimci bireyler olması adına girişimlerde ve çalışmalarda bulunduklarını belirten rektör adayı Bayır, "Benim hayattaki önceliğim eğitim. Eğitime önem veriyorum. İkinci referansım AR-GE, üçüncüsü de bulunduğum şehre, bu da kendi memleketim Karabük'ün sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlamaktır."



Karabük Üniversitesi Rektörlüğünde daha etkin ve başarılı bir yönetim gerçekleştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Raif Bayır, "Üniversitenin kurumsal kimliğini kazanamadığına inanıyorum ve ortak bir akılla yönetildiğine inanmıyorum. Bunun dışında bulunduğu şehir ve bölgesiyle işbirlikleri konusunda ve ilerleme politikaları konusunda doğru yönetildiği kanaatinde değilim. Örnek verecek olursak; AR-GE yapmak istiyorum ben üniversitemde. Buralıyım ve bir AR-GE projem var. Ancak AR-GE projemi kendi teknoparkımda değil Düzce'nin teknoparkında gerçekleştiriyorum. Benim teknoparkım 2009 yılında açılması gerekirken, sene 2019 hala açılamadı.



"2023 yılında Karabük Üniversitesi'ni ben yönetmek istiyorum"



Karabük Üniversitesi'nin akademik camiada obez ve hormonlu üniversite olarak anıldığını belirten Bayır, "Bir Karabüklü olarak bundan hicap duyuyorum. Hoşuma gitmiyor. Sebebi ise öğrenci sayısının doğru planlamamasından kaynaklı bu sorunları beraberinde getiriyor. Benim kimseyle çatışmak gibi bir durumum yok. Bugüne kadar üniversitemizin kurulmasında emeği geçen Prof. Dr. Burhanettin Uysal ve mevcut rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat beyefendi kendi yönetim anlayışları şeklinde üniversiteyi belli bir yere kadar getirmişlerdir. Nasip olur da rektör olmam durumunda, öncelikle doğru yapanları geliştirerek, eksik yapılanları tamamlayarak, yanlış yapılanlardan da ivedilikle dönerek bu çıktığım yolda başarıya ulaşmayı ve 2023 yılında üniversiteyi ben yönetmek istiyorum." dedi.



"Karabük'te üniversite öğrencisi mutsuz"



Karabük Üniversitesinin bir başka problemi olarak, gelen öğrencilerin Karabük'te mutsuz olduklarını ve kalitenin ikinci planda olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Raif Bayır, "Öğrenci memnuniyet anketinde 63. sırada bulunuyoruz. Bu Karabük için çok kötü bir şey ve tercih eden öğrencilerin şehrimizi ve üniversitemizi beğenmediği anlamına gelir." ifadelerini kullandı.



"Katılımcı bir yönetim anlayışı hedefliyoruz."



İletişimsizliğin üniversitede önemli bir problem olduğunu tespit ettiğini söyleyen rektör adayı Bayır, "Gerek bireyler arasında, gerekse çalışanlar arasında, gerekse şehirle iletişimin doğru düzgün kurulduğu kanaatinde değilim. Bu yüzden herkesin katılımcı bir yönetim anlayışı ile, ulaşılabilir bir birim, ulaşılabilir bir rektör olsun istiyorum. Bu ulaşılabilirlik bizim üniversitemizin kalitesine, öğrencilerimizin huzur ve refahına, şehrin üniversiteden beklentilerine çözüm üretecektir." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel teşekkür yazısı



Yaptıkları projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Bilim ve Sanayi, Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve mevcut Bilim ve Sanayi, Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdir edildiğini dile getiren Bayır, "Cumhurbaşkanımızın bizim aracımız için yazmış olduğu bir teşekkür yazısı benim için bir gurur vesilesidir. Birçok araç arasından bizim aracımızı beğenmesinin nedeni, yerli ve milli olmasıdır. Yine aynı şekilde bakanımız Fikri Işık beyefendi aracımızı bizzat kendisi kullanmış, ödül törenine bizim aracımızla gitmiştir. Aracımız o yıl En İyi Tasarlanmış Elektrikli Araç ödülü aldı. Bu yıl katıldığımız teknofest yarışmalarında Mustafa Varank bey sağ olsun bizim standımızı ziyarette bulundular. Uçağımızı, insansız hava aracımızı beğendiler. Hatta dediler ki bize bir füze yapın ve ismi Varank olsun. Kendilerine hem füze hem de uçak yapacağız ve ismi de Varank olacak. Semalarda göreceksiniz." dedi.



6 bine yakın yabancı öğrencinin Karabük Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü, bunun iyi bir oluşum olduğunu fakat çift taraflı olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Raif Bayır sözlerine şu şekilde devam etti, "Uluslararası Üniversal Üniversite Birimi kuracağım. KBUINT diye bir projem var. Bu proje kapsamında yurt dışından gelen öğrencilerde ihmal edilen bir özellik daha var bana göre, bunlardan bir tanesi de sağlık taramasından geçmemeleri. Afrika'dan Ortadoğu'dan gelen öğrencilerimiz oradaki aşılama politikaları gereği Karabük'ün bir tehlike barındırdığını düşünüyorum. İvedilikle bir sağlık merkezi kuracağım. Bu sağlık merkezinde kimseyi incitip kırmadan tüm öğrencilerimize açık olacak. Özellikle yabancı uyruklu öğrencilerimizin bulaşıcı hastalık ve istenmeyen bir durum ortaya çıkmadan tedbirini alacağım."



"Bir Karabüklü olarak Karabük Üniversitesini ulusal ve uluslararası arenalarda duyurabilmek, onu başarılarımızla bir yerlere getirmek ve isminden her zaman iyi bahsedilen bir üniversite olmasını sağlamak için elimden gelen çaba ve gayreti gösterdiğime inanıyorum" diyen Prof. Dr. Raif Bayır, Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda başarılı bir yönetim sergileyecek ismin kendisi olduğuna inandığını belirtti. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın

HDP'nin Batman Belediye Başkan Adayının, Adaylık Başvurusu İlçe Seçim Kurulu Tarafından Reddedildi

Reyhanlı Saldırısının Firari Sanığı Tutuklandı

Bakan Selçuk: EYT Gündemimizde Yok