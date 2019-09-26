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Rektör Akdoğan, öğrencilerle bir araya geldi

1 saat önce

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, aşure günü etkinliği ve oryantasyon programında öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Akdoğan, öğrencilerle bir araya geldi, System.String[]

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, aşure günü etkinliği ve oryantasyon programında öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi önünde gerçekleştirilen aşure günü etkinliğine Rektör Akdoğan ile yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Kenan Şahin, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Rektör Akdoğan, etkinlikte öğrencilere aşure ikram etti.

Daha sonra yeni kayıt yaptıran öğrencilerin, üniversite yaşamına uyum sürecine katkıda bulunmak ve aidiyet duygusunun oluşturulması amacıyla oryantasyon programı düzenlendi.

Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Akdoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni öğrencilerin, Ordu Üniversitesi ailesine katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Öğrencilerin, burada anne ve babası konumunda en başta kendisinin olduğunu aktaran Akdoğan, şunları kaydetti:

"Her birinizin sorunu ile yakından ilgilenmeye hazırım. Burada bir öğrencim aç kalırsa, evsiz kalırsa, mağdur olursa vebali bana aittir. Bizler, üniversitemiz bünyesinde eğitim gören siz öğrencilerimizin hayata her açıdan daha iyi hazırlanmaları için büyük çaba harcamaktayız. Sizler de asıl görevinizin eğitim öğretim olduğunu unutmamalısınız. Bitireceğiniz bölüm ve programlarla ilgili olarak eğitim sürecinizi en iyi şekilde tamamlamak, geleceğiniz için büyük önem arz etmektedir."

Akdoğan, Ordu Üniversitesi ailesine yeni katılan öğrencilere "hoş geldiniz" diyerek, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Rektör, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:16 Kaynak: AA
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