Rektör Akdoğan, üniversitede incelemelerde bulundu

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, üniversitenin Cumhuriyet Yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu ile Ziraat Fakültesi öğrenci kantinlerini gezen Akdoğan, Emin Çetinceviz Merkez Kütüphanesindeki süreli yayın, dijital kütüphane ve konulu yayın salonları ile kafeteryalarında da incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir araya geldi.

Kütüphanenin zengin literatür ağı ile hem bilimsel çalışmalar yürüten araştırmacılara hem de lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi alan öğrencilere geniş bir bilimsel alt yapı oluşturduğunu belirten Akdoğan, kütüphanenin üniversiteye kazandırılmasında emeği geçen Çetinceviz ailesine teşekkür etti.

Akdoğan, üniversitelerin bilimin temelini teşkil eden, topluma hizmet etme görevi üstlenmiş kurumlar olduğunu vurgulayarak, 2006 yılında kurulan Ordu Üniversitesi'nin 3 enstitü, 11 fakülte, bir yüksekokul ve 8 meslek yüksekokulu ile gelişimini sürdürdüğünü aktardı.

Eğitim döneminde öğrencilerin derslerinden çıktıktan sonra dinlenebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri mekanlar oluşturma duyarlılığı çerçevesinde öğrenci kantinlerini faaliyete geçirmeye karar verdiklerini anlatan Akdoğan, "Öğrencilerimizin akademik ve idari personelimizin konforu için üniversitemizi cazip, yaşanabilir, üst düzeyde eğitimin olduğu bir yer haline getirmek adına bütün alt yapı çalışmalarını tamamlama gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

ODÜ'nün, ulusal ve uluslararası alanda marka bir üniversite olması için gerekli çalışmaların sürdürüldüğüne işaret eden Akdoğan, şunları kaydetti:

"Üniversite yönetimi olarak şehrin dinamikleriyle ve devletimizin ileri gelen yöneticileriyle ortak akıl oluşturarak önceliğimiz ilimize ihtiyacı olan hastaneyi kazandırmaktır. Devlet yetkililerinin ve siyasilerin bu konu hakkındaki duyarlılığını, bu problemi çözebilmek için çaba sarf ettiklerini yakinen biliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin yetkililerinin Ordu ile ilgili en doğru, en sağlıklı, en çözümleyici kararı vereceklerine hiç kuşkum yoktur. Bu bağlamda şehir hastanesi, afiliye hastanesi ya da üniversitemizin kendi arazisi üzerine inşa edeceği bir Tıp Fakültesi Hastanesini Ordu'ya kazandırmak için bir gayret içerisinde olacağız."