Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül'e model uçak hediye edildi
Son Dakika Güncel Rektör Akgül'e model uçak hediye edildi

Rektör Akgül'e model uçak hediye edildi

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Havacılık ve Model Uçak Topluluğu temsilcilerini makamında kabul etti.

Rektör Akgül'e model uçak hediye edildi, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Havacılık ve Model Uçak Topluluğu temsilcilerini makamında kabul etti.


Topluluk Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Onurhan Gücüş eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette topluluk üyeleri faaliyetleri hakkında Rektör Akgül'e bilgi verdi. Dr. Öğretim Üyesi Gücüş, iki farklı atölyede üniversite personeli ve öğrencilerden oluşan 185 kişilik bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üretilen ürünlerin tamamı uçabilme özelliğine sahiptir. Çalışmalarımız neticesinde en az üç farklı takım ile Teknofest'e katılarak üniversitemizi temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.


Rektör Akgül ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Üniversite personeli ve öğrencilerinden oluşan Havacılık ve Model Uçak ekibimiz güzel işler başarıyor. Umarım yakın zamanda ulusal çapta düzenlenen etkinliklere katılarak elde edecekleri başarılarla üniversitemizin ismini farklı alanlarda duyurma imkanı bulacaklar. Üniversite yönetimi olarak bizler sizlere her türlü desteği sağlamaya hazırız. Başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" şeklinde konuştu.


Ziyaret, Havacılık ve Model Uçak Topluluğu tarafından tasarlanan ve üretilen model uçağın Rektör Akgül'e hediye edilmesiyle sona erdi. - KARAMAN

Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:23 Kaynak: İHA
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