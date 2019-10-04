Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulunu makamında kabul etti.



OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kemal Boynukalın ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette üniversite-sanayi işbirliği ve Karaman Teknokent masaya yatırıldı. KMÜ Rektör Yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, üniversite-sanayi işbirliğinin en önemli göstergelerinden olan teknokentlerin kente farklı bir vizyon kazandıracağının altı çizilirken Karaman Teknokent'in çalışmasıyla ilgili olarak KMÜ ve OSB'nin görev ve sorumlulukları ele alındı.



Ziyarette konuşan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Her vatandaşımızın ülkesi, vatanı, milleti ve gelecek nesiller için sorumluluk alması gerekir. Nihayetinde üreterek ve ürettiklerimizi gelecek nesillere aktararak yaşamı anlamlı hale getirebiliriz. Bu bağlamda birlikte olmamız, birlikte düşünmemiz ve üretmemiz oldukça önemlidir" dedi.



Rektör Akgül ayrıca üniversite olarak Karaman Teknokent'in çalışmalarıyla ilgili bölgesel kalkınmaya, sanayinin gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarının artmasına bilimsel ve akademik her türlü desteği vereceklerini ve üniversitenin altyapı imkanlarının Teknokent yararına kullanılması için üzerlerine düşeni yapacaklarını vurguladı.



Üniversite-sanayi işbirliğinin artarak devam etmesi ve Karaman Teknokent'in daha fazla işlev kazanması temennisiyle görüşme sona erdi. - KARAMAN