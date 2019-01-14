Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül: Hukuk Fakülteleri Zafiyet İçerisinde

Rektör Akgül: Hukuk Fakülteleri Zafiyet İçerisinde

47 dakika önce

KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Hukuk fakülteleri, Türkiye genelinde hakikaten zafiyet içerisinde.

Rektör Akgül: Hukuk Fakülteleri Zafiyet İçerisinde, System.String[]
KARAMANOĞLU Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Hukuk fakülteleri, Türkiye genelinde hakikaten zafiyet içerisinde. Belki iki üç tane hocayla birçok hukuk fakültesini yürütmeye çalışıyorlar" dedi.

Müstakil Sanayicileri ve İş Adamları Derneğinin (MÜSİAD) düzenlediği programda konuşan  Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde 16 bin 500 öğrencinin eğitim gördüğünü, 250'si öğretim üyesi olmak üzere 630 akademisyenin de görev yaptığını belirtti.  

'HUKUK FAKÜLTESİNİ KAĞIT ÜZERİNDE HEMEN AÇABİLİRİZ'

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'ndeki fakültelerin durumlarını da anlatan Rektör Akgül, üniversite bünyesinde hukuk fakültesinin de kağıt üzerinde hemen açılabileceğini kaydetti. Önemli olanın kağıt üzerinde fakülte açmak olmadığını ifade eden Akgül, şunları söyledi:

"Hukuk fakülteleri, Türkiye genelinde hakikaten zafiyet içerisinde. Belki iki üç tane hocayla bir çok hukuk fakültesini yürütmeye çalışıyorlar. Belki bu yıl olmasa da bir kaç yıl sonra Karaman'a hukuk fakültesi kurulabilir. Kurulmasında hiçbir sakınca yok. Bu Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi adına da iyi olur. Şu anda hukuk fakülteleri olan  Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Selçuklu Üniversitesi darbe girişiminin ardından bir zafiyet geçirdi. Hoca anlamında sıkıntılı durumdayız. Hukuk fakültesi açmış olsak bile hoca bulmak anlamında zorlanırız. Öğrenci alamayız. Kağıt üzerinde hemen açabiliriz, hiçbir sorun yok. Hemen işlemlerini başlatır müracaatını yapar göndeririz. Biz şuan için kurduğumuz, açtığımız fakültelerin, yüksekokulların hocalarını tamamlarsak bir aşama sonra onu da düşünebiliriz."

? - Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

Türkiye, Rektör, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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