Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül: "İstiklal Marşımız Çetin ve Haklı Bir Mücadelenin Sembolü Olarak Milletimize Mal...

Rektör Akgül: "İstiklal Marşımız Çetin ve Haklı Bir Mücadelenin Sembolü Olarak Milletimize Mal...

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İstiklal Marşının kabulünün 98'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, İstiklal Marşının kabulünün 98'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül, mesajında, "İstiklal Marşımız ülkemizin bekası için canını hiçe sayan şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlığının, vatanı için azim ve kararlılıkla mücadele eden milletimizin enginlere sığmayan sevdasının dizelere yansımış halidir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletimizin içindeki duygulara tercüman olmuş, İstiklal Marşımız da çetin ve haklı bir mücadelenin sembolü olarak milletimize mal olmuştur. Bu vatanın evlatlarına düşen, tarih boyunca hürriyet ve istiklal aşkı ile vatanını canı pahasına savunan ecdadımızın mirasına sahip çıkarak bu kutlu ve onurlu davayı, milli ruh ve heyecanı sonsuza dek korumaktır. Milletimizin verdiği eşsiz mücadeleyi yazdığı mısralarla ölümsüzleştiren Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilişinin yıldönümü münasebetiyle bir kez daha rahmet ve minnetle yad ederken onun bayrağımıza ithafen dile getirdiği o veciz ve duygu yüklü dizeleri bir kez daha anımsatmak isterim: Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal! Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal? Bu düşüncelerle, uğruna canımızı vermekten çekinmediğimiz nazlı hilalimizin ilelebet göğümüzde gururumuz, şerefimiz, namusumuz, inancımız, hürriyetimiz ve ebed müddet alın yazımız olarak dalgalanmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:41 Kaynak: İHA

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