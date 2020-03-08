Rektör Akgül: "Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Akgül: 'Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir' - Son Dakika

Rektör Akgül: "Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir"

7 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar" dedi.

Rektör Akgül:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar" dedi.


Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Akgül, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahip olan kadınlarımız toplumsal hayatımızın da en temel yapı taşlarını oluşturlar. Emekleri ve üstün çabalarıyla toplumumuzu güçlendiren, varlıklarıyla dünyamıza değer katan kadınlarımız aynı zamanda aile birliğimizin teminatı, yüksek sevginin, merhamet ve iyiliğin de kaynağıdır. Her ne kadar kadınlarla ilişkilerimiz kimi zaman anne, kimi zaman kız kardeş, kimi zaman eş ve evlat, kimi zaman en yakın arkadaş şeklinde kurulsa da kadınlarımızın öncelikle bir insan olduğunu hatırlamak; cinsiyetçilik gözlüğünden uzak bir şekilde kendilerine yaklaşarak onlara olumsuz davranışlar sergilemekten uzak durmak toplumsal görev ve sorumluluklarımızın yanında ahlaki ve insani bir görevdir. Kadın hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Gününün bizlere bir kez daha sorumluluklarımızı hatırlatması ve kadınlarımızın kıymetini pekiştirmesi en büyük temennimizdir. Bu vesileyle; emekleri, bitmek bilmez gayretleri, pozitif enerjileri ve sevgi dolu yürekleri ile hayatımızı anlamlandıran kadınlarımızın hak ettikleri güzellikte bir yaşam sürmelerini diliyor, başta Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi mensupları olmak üzere tüm kadınların Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyorum." - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Akgül, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un raylı sistemlerinde "8 Mart" düzenlemesi
Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:45:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Akgül: "Kadınlar ülkemizin kalkınıp gelişmesinde önemli bir katkıya sahiptir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]