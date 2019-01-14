Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül: "Kmü Olarak Engelliler İçin Eğitim Faaliyetlerine Başlayacağız"

Rektör Akgül: "Kmü Olarak Engelliler İçin Eğitim Faaliyetlerine Başlayacağız"

32 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Ali Semiz ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Rektör Akgül:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Karaman İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı Ali Semiz ve beraberindekileri makamında ağırladı.

Ziyarette, Ali Semiz Rektör Akgül'e Karaman İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin çalışma alanları ve işitme engelli bireylere yönelik faaliyetlerinden bahsetti. Rektör Akgül ise, dernek yetkililerinin gerçekleştirmiş olduğu ziyaretin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde üniversitemiz bünyesinde Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünün açılmasıyla birlikte engelli vatandaşlarımıza yönelik eğitim faaliyetlerine başlayacağız. Bunun yanı sıra işitme engelli bireylerin sosyal alanda desteklenmesi ve üniversitedeki kültür, sanat ve spor faaliyetlerinden yararlanabilmeleri için KMÜ ailesi olarak elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız" dedi.

Ziyaret, iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 04:48 Kaynak: İHA

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