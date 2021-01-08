Rektör Akgül: "Medya, demokrasilerin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır" - Son Dakika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, büyük bir özveri isteyen çalışma şartlarına rağmen yılmadan görevlerine devam eden basın mensuplarının Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Rektör Prof. Dr. Akgül, şu ifadelere yer verdi: "İletişim teknolojilerinin hızla geliştiği dünyamızda özellikle internet haberciliği ve yeni medya alanlarında hızlı bir dönüşüme şahit oluyoruz. Dünyadaki gelişimi yakından takip eden ve ülkemizde de bu alanda çalışan gazetecilerimiz kamuoyunun hızlı ve doğru bir şekilde habere ulaşmasını sağlamak amacıyla büyük bir gayret göstermektedirler. Teknolojinin getirdiği yenilikler hayatımızın her alanına olduğu gibi gazetecilik alanına da büyük kolaylık getirmiş olmakla birlikte insan emeği, eğitimi ve niteliği iş süreçlerinde her zaman yadsınamaz bir öneme sahip olmuştur. Kuşkusuz basın mensuplarının özverili çalışmaları, sağduyusu, kamuoyunun yararını gözeten içgörüsü ve meslek etiği olmadan gazetecilik mesleğinin sağlıklı işleyişinden söz edilemez. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri anında kamuoyuyla paylaşan, devletin karar ve uygulamalarının halka aktarılmasının yanı sıra toplumun da nabzını tutan medya sektörü, demokrasilerin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Büyük bir özveri isteyen çalışma şartlarına rağmen yılmadan görevlerine devam eden ve bu önemli mesleği en iyi şekilde yerine getiren tüm basın çalışanlarını tebrik ediyor; mesleki hayatlarında kendilerine nice başarılar temenni ederek ilimizdeki ve ülkemizdeki tüm gazetecilerin 'Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." - KARAMAN