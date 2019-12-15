Rektör Akgül: "Mevlana, eserleri ve düşünceleriyle insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Akgül: 'Mevlana, eserleri ve düşünceleriyle insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir' - Son Dakika

Rektör Akgül: "Mevlana, eserleri ve düşünceleriyle insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir"

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 'Şeb-i Arus Haftası' nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Rektör Akgül:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, 'Şeb-i Arus Haftası' nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Rektör Akgül, mesajında, "Türk ve İslam dünyasının en büyük mutasavvıf, şair ve düşünürlerinden olan Mevlana Celaleddin Rumi'yi vefatının 746'ncı yıldönümünde bir kez daha rahmet ve muhabbetle anıyoruz. Özellikle alim, sufi ve şair olarak İslam medeniyetinde olduğu kadar insanlık tarihinde de derin izler bırakmış olan Mevlana Celaleddin Rumi, eserleri ve düşünceleriyle insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir.


"Beni yabancı sanmayınız, ben bu mahalledenim. Sizin mahallenizde evimi arıyorum. Her ne kadar düşman görünüyorsam da düşman değilim." diyen Mevlana'nın çağlar boyunca her milletten ve her dinden çok sayıda seveni olmuş, hatta oğlu Sultan Veled'in aktardığına göre Müslümanlar onu Hazreti Muhammed'in nuru ve sırrı, Hıristiyanlar kendilerinin İsası, Yahudiler ise Musası olarak görmüş ve cenazesine her din ve mezhepten çok kalabalık bir insan topluluğu katılmıştır. Mevlana, Divan-ı Kebir ve Mesnevi gibi ölümsüz eserleriyle din, toplum, kadın-erkek, aşk, sevgi, dostluk, iyilik, kötülük, küfür, iman, birlik, vefa, beka gibi her bireyi ilgilendiren konulara yepyeni bir bakış açısı kazandırmış; düşünceleriyle milyonlarca insanı derinden etkilemiştir. 'Ölüydüm, dirildim; ağlayıştım, gülüş oldum' diyen ve 'Batmayı gördün ya, doğmayı da seyret' şeklinde insanlığa umut aşılayan Mevlana, 'Ne olursan ol, yine gel' diyerek bir bakıma medeniyetimizin engin hoşgörüsünü, herkesi kucaklayan sevgi iklimini, uçsuz bucaksız erdemini, hikmet arayışını ve yüksek insani değerlerini en güzel biçimde yaşayıp yaşatmaktadır. 17 Aralık vesilesiyle yine bir vuslat yıldönümünde, yeri doldurulamaz bilgeyi tekrar saygı ve özlemle yad ediyor; tüm insanlık adına ortak değerlerin daha fazla vurgulandığı, barış ve dostluk temalarının daha fazla hissedildiği, kavgaların ve düşmanlıkların yerini aydınlık zihinler inşa eden kutlu sözlerin aldığı bir dünya temenni ediyorum" diye konuştu. - KARAMAN

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mevlana Celaleddin Rumi, Mehmet Akgül, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor
Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada Anne ve kızı önce denedi sonra çaldı! Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
19:40 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ayrılıkçılar 28 sivili öldürdü - Son Dakika
19:38 Ataşehir'de bir iş yerinde tartıştığı kişileri yaralayan şüpheli kaçtı - Son Dakika
19:36 Mevlana'yı anma töreninde "Anlatımlı Sema Ayini" icra edildi - Son Dakika
19:34 Cumhurbaşkanı erdoğan, fayez al sarraj'ı kabul etti - Son Dakika
19:34 Mersin'de domuz avında yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen kişi öldü - Son Dakika
17:36 Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde göz gözü görmüyor! Görüş mesafesi 5 metre, ekipler vatandaşları uyarıyor - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 19:44:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Akgül: "Mevlana, eserleri ve düşünceleriyle insanlığı aydınlatmaya devam etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]