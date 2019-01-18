Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül: "Son İki Yılda 7 Doktora ve 23 Yüksek Lisans Programı Açıldı"

Rektör Akgül: "Son İki Yılda 7 Doktora ve 23 Yüksek Lisans Programı Açıldı"

37 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tarih Doktora Programı açıldı.

Rektör Akgül:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tarih Doktora Programı açıldı.

Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılan Tarih Doktora Programı ile üniversiteye yeni bir lisansüstü program daha kazandırılmış oldu. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite bünyesinde açılan Tarih Doktora Programının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Üniversitemiz, lisansüstü eğitime gereken önemi vererek son iki yılda 7 doktora ve 23 yüksek lisans programı açmış ve 2019 yılı itibariyle açılan iki yeni lisansüstü programla da enstitülerdeki lisansüstü eğitim verilen program sayısını toplamda 49'a çıkarmıştır. İhtiyaçlar doğrultusunda belirlediğimiz alanlarda lisansüstü programlarla akademik altyapımızı güçlendirme gayretimiz sürüyor. Önemli bir boşluğu dolduracak olan Tarih Doktora Programının da diğer lisansüstü programlar gibi üniversitemize, ilimize ve ülkemize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:08 Kaynak: İHA

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