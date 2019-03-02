Son Dakika Haberleri: Rektör Akgül: "Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Verilen Program Sayısı 54'e Yükseldi"

Rektör Akgül: "Üniversitemizde Lisansüstü Eğitim Verilen Program Sayısı 54'e Yükseldi"

34 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) dört yeni yüksek lisans programı daha açıldı.

Rektör Akgül:
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) dört yeni yüksek lisans programı daha açıldı.

Üniversite senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla KMÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezli ve 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Tezli ve 2. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması kararlaştırıldı. Yeni açılan yüksek lisans programlarıyla birlikte üniversitede lisansüstü eğitim verilen program sayısı 54'e yükseldi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, yeni açılan yüksek lisans programlarının hayırlı olmasını dileyerek, "Son iki yıl içinde gençlerimizi idari bilimler alanında Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans, Kamu Yönetimi Ortak Tezsiz Yüksek Lisans ve Yönetim Bilişim Sistemleri Tezsiz Yüksek Lisans programlarıyla buluşturmuş, ayrıca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi doktora programının açılmasını sağlayarak idari bilimlerde uzmanlaşmak isteyenlere önemli akademik fırsatlar sunmuştuk. Yeni açılan lisansüstü programlarımızla ise mezunlarımız ve araştırmacılar için önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi ve üniversitemizin daha fazla bilimsel projeye ön ayak olmasını planlamaktayız" dedi. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:49 Kaynak: İHA

Siyaset, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Güncel
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