Rektör Akgül: "Üniversitemizdeki akademik altyapı güçlenmeye devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Akgül: 'Üniversitemizdeki akademik altyapı güçlenmeye devam ediyor' - Son Dakika

Rektör Akgül: "Üniversitemizdeki akademik altyapı güçlenmeye devam ediyor"

6 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölüm, anabilim dalı ve programlar açıldı.

Rektör Akgül:

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde (KMÜ) Eğitim Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yeni bölüm, anabilim dalı ve programlar açıldı.


Üniversite Senatosunun teklifi ve Yükseköğretim Kurulunun kararı ile Eğitim Fakültesi bünyesinde Resim-İş Eğitimi ve Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının kurularak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünün açılması uygun görülürken, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde ise Ağız ve Diş Sağlığı Programı, Diş Protez Teknolojisi Programı, Ortopedik Protez ve Ortez Programı ile Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı açılması onaylandı. Yeni açılan bölüm, anabilim dalları ve programların hayırlı olması temennisinde bulunan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, "Üniversitemizdeki akademik altyapıyı güçlendirmek ve eğitim-öğretim yelpazemizi genişletmek adına iki yeni anabilim dalı, bir lisans ve dört önlisans programı daha açmış bulunmaktayız. Yeni açılan bölüm ve programların öğrencilere yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum. İhtiyaç duyulan alanlarda akademik gelişimimizi sürdürerek ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarına farklı yeterlikteki bireyler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi. - KARAMAN

Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, eğitimde kalite eleştirisine hak verdi: Onların tespiti de doğru olabilir
Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı 2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü

Son Dakika Haberleri
19:23 Bakanlık: Hayatına son veren arkeolog olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
19:23 Kendilerini 'jandarma' olarak tanıtıp, 110 bin lira dolandırdılar - Son Dakika
19:22 Elazığ'da çöp konteynerinde baygın bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
19:20 Bakan Çavuşoğlu, öğrencilik yıllarına ait fotoğraf paylaştı - Son Dakika
19:19 "Kadın Çiftçilerle İpekböceği Yetiştiriciliğinin Canlandırılması Projesi" - Son Dakika
18:08 Eski başyaver Bekir Furkan Özdaban'ın cezası belli oldu - Son Dakika
17:15 Öldürdüğü kadını kanepenin altına sakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 19:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Akgül: "Üniversitemizdeki akademik altyapı güçlenmeye devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]