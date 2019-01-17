Rektör Akgül: "Voleybol Takımımız Bizleri Gururlandırdı"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Bayan Voleybol Takımı, 8 üniversite takımının katıldığı voleybol turnuvasında ikincilik elde etti.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Bayan Voleybol Takımı, 8 üniversite takımının katıldığı voleybol turnuvasında ikincilik elde etti.



Adana Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 2. Lig Voleybol Turnuvasına KMÜ'nün yanı sıra Harran, Sütçü İmam, Bilim ve Teknoloji, Çukurova, Adıyaman, Ömer Halisdemir ve Artuklu Üniversiteleri katıldı. KMÜ Bayan Voleybol Takımı turnuva boyunca devam eden müsabakalar sonucunda ikinciliğe ulaşarak yeni bir başarıya imza attı. KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, turnuvada ikincilik elde eden KMÜ Bayan Voleybol Takımını temsilen BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel, Müdür Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Erhan Devrilmez ve Yrd. Doç. Dr. Recep Soslu ile Takım Antrenörü Araştırma Görevlisi Melek Kozak'ı makamında ağırladı. Rektör Akgül, Bayan Voleybol Takımının elde etmiş olduğu başarının kendisini gururlandırdığını belirterek takım nezdinde okul yönetimine ve takım antrenörüne başarılar diledi. - KARAMAN

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