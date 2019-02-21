Son Dakika Haberleri: Rektör Akın Levent, Akademik Birimlerle Paylaşım Toplantıları Yaptı

Rektör Akın Levent, Akademik Birimlerle Paylaşım Toplantıları Yaptı

1 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, her yıl gerçekleştirilen paylaşım toplantıları kapsamında, Üniversitenin akademik birimleri ile bilgilendirme toplantıları yaptı.

Rektör Akın Levent, Akademik Birimlerle Paylaşım Toplantıları Yaptı, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, her yıl gerçekleştirilen paylaşım toplantıları kapsamında, Üniversitenin akademik birimleri ile bilgilendirme toplantıları yaptı.

Rektörlük makamında gerçekleşen ve üst yönetimin de hazır bulunduğu toplantılarda Rektör Prof. Dr. Levent, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantılarda akademik birimlerin karşılaştıkları sorunları ortak bir paydada buluşarak çözmek, birimlerin beklenti ve hedefleri doğrultusunda hareket etmek adına birimlerin mevcut son durumu ve birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:09 Kaynak: İHA

Erzincan, Rektör, Güncel
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