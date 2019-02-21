Rektör Akın Levent, Akademik Birimlerle Paylaşım Toplantıları Yaptı
1 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, her yıl gerçekleştirilen paylaşım toplantıları kapsamında, Üniversitenin akademik birimleri ile bilgilendirme toplantıları yaptı.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, her yıl gerçekleştirilen paylaşım toplantıları kapsamında, Üniversitenin akademik birimleri ile bilgilendirme toplantıları yaptı.
Rektörlük makamında gerçekleşen ve üst yönetimin de hazır bulunduğu toplantılarda Rektör Prof. Dr. Levent, fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu yöneticileriyle bir araya geldi. Gerçekleşen toplantılarda akademik birimlerin karşılaştıkları sorunları ortak bir paydada buluşarak çözmek, birimlerin beklenti ve hedefleri doğrultusunda hareket etmek adına birimlerin mevcut son durumu ve birimlerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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