Son Dakika Haberleri: Rektör Akın Levent, Öğrencilerle Biraraya Geldi

Rektör Akın Levent, Öğrencilerle Biraraya Geldi

10 dakika önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci yemekhanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Rektör Akın Levent, Öğrencilerle Biraraya Geldi, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci yemekhanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata ve Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanı Sadi Tapanoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Levent yemekhanede öğrencilere sohbet ederek yemekhanede çıkan yemeklerle ilgili görüşlerini değerlendirdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:58 Kaynak: İHA

Erzincan, Rektör, Güncel
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