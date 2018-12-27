Rektör Akın Levent, Öğrencilerle Biraraya Geldi
10 dakika önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci yemekhanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci yemekhanesini ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Üniversite Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata ve Sağlık, Spor Kültür Daire Başkanı Sadi Tapanoğlu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Rektör Prof. Dr. Levent yemekhanede öğrencilere sohbet ederek yemekhanede çıkan yemeklerle ilgili görüşlerini değerlendirdi. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:58 Kaynak: İHA
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