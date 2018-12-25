Rektör Akın Levent'ten Erzurum'da Üniversite Rektörlerine Ziyaret
2 saat önce
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi
(ETÜ) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Rektör Prof. Dr. Levent, ETÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Çakmak'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu yeni görevinde Prof. Dr. Çakmak'a başarı dileklerini iletti ve hediye takdiminde bulundu. Prof. Dr. Çakmak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektörümüze teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Levent, ayrıca Atatürk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı
'yı da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:17 Kaynak: İHA
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