Son Dakika Haberleri: Rektör Akın Levent'ten Erzurum'da Üniversite Rektörlerine Ziyaret

Rektör Akın Levent'ten Erzurum'da Üniversite Rektörlerine Ziyaret

2 saat önce

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Akın Levent'ten Erzurum'da Üniversite Rektörlerine Ziyaret, System.String[]
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörlüğüne yeni atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Levent, ETÜ'nün yeni Rektörü Prof. Dr. Çakmak'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunduğu yeni görevinde Prof. Dr. Çakmak'a başarı dileklerini iletti ve hediye takdiminde bulundu. Prof. Dr. Çakmak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektörümüze teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Levent, ayrıca Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:17 Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzincan, Rektör, Güncel
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