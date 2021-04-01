Rektör Aksoy: "Başarıyı ileri noktaya taşımak istiyoruz" - Son Dakika

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörü Prof. Dr. Aksoy, Selçuk Üniversitesinin İngiltere merkezli dünyanın en önemli sıralama kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Times Higher Education'ın (THE) yaptığı çalışmaya göre 50 yaş altı genç üniversiteler listesinde dünyada ilk 400 üniversite arasında yer aldığını söyledi.

SÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 eğitim-öğretim yılı akademik kurul toplantısı, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleşti. Sosyal Bilimler MYO'da düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Kamil Beşoluk, Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ali Alagöz ile öğretim elemanları katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesinin, İngiltere merkezli dünyanın en önemli sıralama kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Times Higher Education'ın gerçekleştirmiş olduğu sıralamada 50 yaş altı genç üniversiteler arasında dünyada ilk 400'de yer aldığını söyledi. Üniversitenin, Asya üniversiteleri sıralamasında ilk 500'de bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Aksoy, "Selçuk Üniversitesinin 46. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı bugünlerde bu sıralama bizler için onur ve gurur verici oldu. Konya; medrese, ilim, irfan yuvası olma geleneğini yeni yakalamıyor. Konya payitaht şehri olması hasebiyle geçmiş dönemlerden itibaren medrese, ilim, irfan merkezi olmaya alışık bir şehir. Selçuk Üniversitesi kısa sürede önemli aşamaları atlattı. Önemli başarıları da yakaladı. Bizler de bu başarıları daha ileriye taşımak için gayret ediyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Aksoy, topluma faydalı, örnek bireylerin yetiştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin gelişimi noktasında proje ve çalışmalar gerçekleştirmenin önemini anlattı. Sosyal Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Ali Alagöz toplantıda yaptığı sunumda, MYO'nun kuruluşundan bu yana 40 bin 604 mezun verdiğini aktardı. MYO olarak kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanması noktasında önemli katkı sunduklarını dile getiren Alagöz; tarihçe, bölüm ve programlar, misyon, vizyon, fiziksel yapı ve kaynaklar, bilgi ve teknoloji kaynakları, öğrenci istatistikleri, insan kaynakları, akademik yayın istatistikleri, stratejik hedefler, swot analizine ilişkin bilgi verdi. Sonrasında, Öğr. Gör. Metin Allahverdi, MYO tarafından geliştirilen mobil uygulama ve iş yeri eğitimi/staj otomasyonu hakkında sunum gerçekleştirdi.

Akademik kurul toplantısının ardından, Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy ve öğretim elemanları, MYO bünyesine kazandırılan okuma salonunun açılışını gerçekleştirdi. - KONYA