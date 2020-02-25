Rektör Aldemir, 25. Spor Şenliği'ni ekranlarda anlattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Rektör Aldemir, 25. Spor Şenliği'ni ekranlarda anlattı - Son Dakika Spor

Rektör Aldemir, 25. Spor Şenliği'ni ekranlarda anlattı

6 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, özel bir televizyon kanalında Ömer Önder'in sunumlarıyla gerçekleşen Spor&Spor programda 25. Spor Şenliği'ni anlattı.

Rektör Aldemir, 25. Spor Şenliği'ni ekranlarda anlattı, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, özel bir televizyon kanalında Ömer Önder'in sunumlarıyla gerçekleşen Spor&Spor programda 25. Spor Şenliği'ni anlattı.


ADÜ'de 25. Spor Şenliği'nin başladığı gün programa katılmalarını, hoş bir rastlantı olarak değerlendiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, üniversite olarak spora ve sosyal imkanlara önem verdiklerini ifade etti. ADÜ Rektörü Aldemir, "Öğrencilerimizin zihnen ve bedenen sağlıklı gelişimleri, kötü alışkanlıklardan korunmaları için sporun son derece önem taşıdığını biliyoruz. Bu amaçla ilk etapta ADÜ Spor Kulübü'nü kurduk. Şimdi bunun meyvelerini topluyoruz. Geleneklerine bağlı olan bir toplumun fertleri olarak, Etnospor etkinliklerine ağırlık vermek istiyoruz, Üniversitemizde okçulukla başlatacağımız ve diğer branşlarla da zenginleştirmeyi hedeflediğimiz bir organizasyon düzenlemeyi düşünüyoruz" dedi.


1 Ocak 2020 tarihi itibariyle ADÜ'de uygulanmaya başlayan ihtiyaç sahibi öğrencilerin yararlandığı 'Askıda Yemek' kampanyası hakkında da bilgiler veren Aldemir, "Hepimiz öğrencilik dönemlerimizde ekonomik sıkıntılar yaşadık, şimdi o sıkıntıları biraz hafifletmek adına öğrenci kardeşlerimize destek olmak zamanı. Bizler millet olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Akademik ve idari personelimiz ile hayırsever hemşehrilerimizin katkılarıyla "Askıda Yemek" kampanyamızı büyüterek sürdüreceğiz. Kampanyaya destek olan Aydın'daki sivil toplum kuruluşlarına, Üniversitemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Ömer Önder, Selçuk, Rektör, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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