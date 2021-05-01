Rektör Aldemir, Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi açılışında konuştu - Son Dakika

Rektör Aldemir, Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi açılışında konuştu

01.05.2021 11:44
Rektör Aldemir, Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi açılışında konuştu, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği iş birliği ile 29 Nisan-1 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırma...

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Derneği iş birliği ile 29 Nisan- 1 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenen Uluslararası Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Ülkemizin inanmış gençlerle yükseleceğine ve muasır medeniyetler seviyesine çıkartılmasında gençlere inandığını ve güvendiğini belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Ergenlik ve Gençlik Araştırmaları Kongresi'ndeki temel mesajım, gençlere yatırım yapma zamanının geldiğidir. Çünkü gençler sadece gelecek değil; onlar şimdiki zamandır. Gençler bir toplumun gücüdür ve aynı zamanda geleceğidir." dedi.

Dünyanın tüm bölgelerinde, genç işsizliğinin çok yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir konuşmasında, " Bugün tüm dünyada 75 milyondan fazla genç iş arıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü, işsizlik ve başka sorunlar nedeniyle bu dönemi "yaralı bir nesil" olarak tanımlıyor. Çünkü çoğu ülke, ülkemizdeki gibi gençlerimizin sorunlarına kafa yormuyor ya da bunu önceleyemiyor. Yine de milyonlarca genç önceki nesillere göre daha bilgili, sosyal sorumluluk sahibi, dijital ve sosyal değişim hakkında herkesten daha fazla şey biliyor. Ayrıca, genç olmak, merak, enerji ve cesaret içerir. Bugün dünya nüfusunun yarısı 27 yaşın altında. Dünyanın dört bir yanındaki ve ülkemizdeki gençler sadece geleceğimizi belirlemekle kalmayacak, dünyanın bugün nasıl bir yer olduğu ve olması gerektiğini de şekillendirecektir. Birlikte çalışırsak ve tüm gençlerin potansiyellerine ulaşmaları için bilgi, beceri ve fırsat sunabilirsek sorunların üstesinden gelebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Toplum olarak gençleri dinlemeden ve onların becerilerini geliştirmeden gelişebileceğimizi düşünmediğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Biz Aydın Adnan Menderes Üniversitesi olarak gençler ve bu alanda çalışma yapmak isteyen herkesle tam bir ortaklık içinde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Gençlerin ve gençliğin gücüne inanıyor, onları tanıdığımızda ve imkanlar sunduğumuzda, birlikte güçlü bir toplum yaratabileceğimizi biliyoruz." dedi.

ADÜ'nün böyle önemli bir kongreye ortaklık yapıyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kongrede emeği geçen herkese teşekkür ederek konuşmasına son verdi. - AYDIN

Rektör Aldemir, Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi açılışında konuştu
Rektör Aldemir, Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi açılışında konuştu

Adnan Menderes Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Selçuk, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Aldemir, Ergenlik ve Gençlik Araştırma Kongresi açılışında konuştu - Son Dakika


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