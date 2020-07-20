Rektör Aldemir, Genç Ofis ve Yurt inşaatında incelemede bulundu - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ADÜ Genç Ofis Merkezi'ni ve ADÜ Merkez Kampüste inşaatı devam eden öğrenci yurdunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre projelendirilen fonksiyonel ve dinamik bir mekan haline gelecek olan ADÜ Genç Ofis'in çok yakında gençlerin hizmetine açılacağını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "60'ın üzerindeki öğrenci topluluklarının verimliliklerini artırmak, kendi aralarındaki diyalog ve iş birliğini geliştirmek sporun ve sanatın birleştirici ve geliştirici gücünün kullanılması amacıyla Üniversitemiz de bulunan ADÜ Park alanında açılması planlanan "Gençlik Merkezi Genç Ofis" projesinde sona gelindi" dedi.



Binlerce öğrencinin yetişkin rollerine hazırlanıp sosyalleştiği Gençlik Merkezinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Rektör Aldemir, "Devletimiz çok büyük, günümüz gençlerine sundukları imkanlar gün geçtikçe daha da gelişiyor. Gençlere geleceğe güçlü hazırlanacak zemin oluşturuluyor. Bu Sebeple 2023 ve 2071 vizyonu büyük önem taşıyor." sözleri ile günümüz gençlerine donanımlı bir eğitim hayatı sunulduğunu aktardı.



"ADÜ Genç Ofis Gençlik Merkezi Konseptinde Hizmet Verecek"



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören gençlerin eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi, bağımlılıkla, mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllük algılarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak ADÜ Genç Ofisin, gençlik merkezi konseptinde hizmet vereceğini belirtti. Fillikçioğlu, "Genç ofisler, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik kampları, tarihi ve kültürel gezilerinde yer aldığı çok geniş bir yelpazede faaliyet vermektedirler." sözleri ile ayrıntılı bilgi verdi.



Aydının en büyük kamu yurdu olacak



ADÜ Genç Ofisin ardından Merkez Kampüste inşaatı devam eden öğrenci yurdunu ziyaret Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Proje Müdürü Cenk Durmuş'tan bilgi aldı.



Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın'daki en büyük kamu yurdu olma özelliğini taşıyan yurdun 1750 kişilik olduğunu normal odalarının yanı sıra engelli odalarının da bulunduğunu belirtti. Rektör Aldemir, "Öğrencilerimizi kendi evlatlarımızdan ayırmadan onlar için çalışıyoruz. İnşaatı devam eden ve önümüzdeki güz döneminde teslim almayı planladığımız yurt içerisinde futbol ve basketbol sahası, sosyal tesis de bulunduruyor." dedi. - AYDIN