Rektör Aldemir intörn öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Rektör Aldemir intörn öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, lkoronavirüs ile mücadele kapsamında ADÜ Hastanesi'nde hizmet veren farklı kliniklerde görevli intörn doktorları temsilen 5 intörn doktor ile Senato Salonu'nda bir araya geldi.

Rektör Aldemir intörn öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, lkoronavirüs ile mücadele kapsamında ADÜ Hastanesi'nde hizmet veren farklı kliniklerde görevli intörn doktorları temsilen 5 intörn doktor ile Senato Salonu'nda bir araya geldi.


Toplantıda Tıp Fakültesi'nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Üniversitemiz Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Serkan Öncü de hazır bulundu.


ADÜ adına alınan tüm kararların öğrenci merkezli olduğunu belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Yükseköğretim Kurumu'nda (YÖK) gerçekleşen birçok toplantıda öğrencilerilerin erken mezuniyeti için görüş bildirdiklerini ifade ederek, "Üniversite içinde aldığımız kararların ve YÖK'te bulunduğumuz girişimlerin tamamında, konuları öğrencilerimizle istişare ettik; danışma meclislerinde öğrencilerimiz için kararları esnettik ve fikirlerini önemsedik. Tüm öğrencilerimizi, kendi evlatlarımızdan ayrı tutmadık. Bu doğrultuda öğrencilerin yararına çalışmalar yürütmeye devam ettik, hiçbir öğrencimizin bundan kuşkusu olmasın" dedi.


İntörn doktor temsilcileri; bazıları uzaktan olmak üzere, il dışından geldiklerini, bazı üniversitelerin bu dönemi uzaktan eğitimle geçirdiğini ve kendilerinin de bu haktan yararlanmak istediklerini, normal eğitime devam edilecek ise pandemi döneminde mümkünse nöbet tutmadan eğitime devam etmelerinin sağlanmasının risklerini azaltacağını belirtti. 20-21 saat gibi uzak yoldan otobüsle gelmenin risklerinden, bazen kendilerine il dışına çıkış için izin verilmeyişinden bahsederek bu dönemde yaşadıkları zorlukları anlatan intern doktor temsilcileri, hastaneye ulaşımın zorluğuna da vurgu yaptı.


"Öğrencilerimizin mezuniyetlerinin gecikmemesi için azami çaba gösteriyoruz"


Tıp Fakültesinden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, YÖK nezdinde ADÜ'nün intörn doktorların erken mezuniyetleri doğrultusunda oy kullandığını belirterek, " Öğrenci temsilcimizin senatoda yer aldığını, öğrencilerle ilgili kararlarda söz hakkı olduğunu, intörn doktorlarımızın gerek izne gönderilmelerinde, gerek tekrar eğitime dönmelerinde öğrencilerimizin tercihi doğrultusunda intörn doktor temsilcisinin görüşleri de değerlendirilerek kararlar alınmıştır" dedi. Öğrencilerimizin barınma sorunu ile karşılaşmaması için öğrencilerimize Üniversitemiz sosyal tesisleri ve Kredi Yurtlar Kurumu'nda yer tahsisi yapıldığını hatırlatan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, öğrencilerin mezuniyetlerinin gecikmemesi için azami çaba gösterdiklerini ifade etti.


"Tüm çabamız, bu süreci en verimli şekilde geçmesi için"


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Sars Cov 2 PCR müspet çıkan 2 öğrencinin hastalarının testlerinin negatif çıktığını ifade ederek, öğrencilerin enfeksiyonu başka yerden kapmış olabileceğini söyledi. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özkısacık "Bazı üniversiteler uzaktan eğitime geçti, bazı üniversiteler ise normal eğitime devam ediyor. Biz de üniversitemizde bir doktorun alması gereken önlemleri alarak kalan kısa eğitim sürecini en verimli şekilde tamamlanması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.


"Bu dönem, öğrencilerimizin eğitimi için çok önemli bir fırsat"


Üniversite Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü de Tıp Fakültesi öğrencilerimize, öğretim elemanlarına sağlanan korunma malzemelerinin aynısının sağlandığının altını çizerek; "Ben defalarca öğrencilerle görüştüm. Bize, malzeme eksiği konusunda bir bilgi ya da talep gelmedi. Hastanemiz pandemi sürecini Türkiye'de en iyi yürüten birkaç hastaneden biri. Bu dönem, öğrencilerimizin eğitimi için çok önemli bir fırsat" dedi.


Toplantı intern doktor temsilcilerinin, eğitime yönelik isteklerinin tekrar gözden geçirilip fakülte kuruluna sunulmak üzere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık'a iletmeleri kararıyla sona erdi. - AYDIN

Selçuk, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rektör Aldemir intörn öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
19:36
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 22:22:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rektör Aldemir intörn öğrenci temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]