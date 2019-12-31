Rektör Aldemir, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Aldemir, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı - Son Dakika

Rektör Aldemir, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı.

Rektör Aldemir, TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri törenine katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bilimsel araştırmalar bakımından öncüleri olan TÜBİTAK ve TÜBA'nın 2019 ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır. Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin adına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme olanağı bulduk. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ABD ve Kanada'dan iki bilim insanı kazandı. Merhum Fuat Sezgin hocamız adına 5 ödül sahibini bulacak. Ödül alan tüm akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz" dedi.


Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi kapsamında, TÜBA Şeref Üyesi Merhum Fuat Sezgin anısına Akademi tarafından, "2019 TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri" ihdas edildi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan; TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP'ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan 'TÜBA Ödülleri' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edildi. - AYDIN

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Fuat Sezgin, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 11:09 Kaynak: İHA
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