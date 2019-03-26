Son Dakika Haberleri: Rektör Alkan'dan ABD'nin Golan Kararına Tepki

Rektör Alkan'dan ABD'nin Golan Kararına Tepki

57 dakika önce

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri" üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasını "talihsiz bir karar" olarak değerlendirdi.

Rektör Alkan'dan ABD'nin Golan Kararına Tepki, System.String[]
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri" üzerinde İsrail egemenliğini tanıyan başkanlık kararını imzalamasını "talihsiz bir karar" olarak değerlendirdi.

Alkan, yaptığı yazılı açıklamada Golan Tepeleri'nin İsrail'in işgali altında olduğunu hatırlattı.

Kararın uluslararası hukuka aykırı olduğuna dikkat çeken Alkan, "Hitit Üniversitesi olarak, ABD Başkanı Trump'ın uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşmasının hükümlerine açıkça aykırı olarak, İsrail tarafından işgal altında bulundurulan Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak kabul etmesi şeklindeki talihsiz kararını kınıyoruz." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

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