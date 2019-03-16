Rektör Alkan'dan "Glütensiz Mutfak" Ziyareti

Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan
, "Glütensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında kurulan glütensiz mutfağı ziyaret etti.
Glütensiz mutfakta üretilen yiyecekleri inceleyen Alkan, Çorum
Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ve Glütensiz Mutfak Şefi Süleyman Engin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Alkan, Çölyak Derneğinin Türkiye
'ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirdiğini belirterek, üniversite olarak her konuda destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı bünyesinde glütensiz un üretimi için Ar-Ge çalışmalarına başladıklarını dile getiren Alkan, Glütensiz Mutfak Şefi Engin'i, tavsiyelerde bulunmak üzere üniversiteye davet etti.
Çorum Çölyak Derneği Başkanı Demir ise Hitit Üniversitesi ile birlikte yaptıkları etkinliklerin, derneğin gücüne güç kattığını kaydetti.
Kentteki yöneticilerin çölyak hastalarına değer verdiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Demir, "Bu desteği birçok ilde görmek mümkün değil. Onların verdiği destekle ilimizi çölyak açısından daha güzel yerlere getireceğiz." dedi.
Ziyarete Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Milli Eğitim Müdürü Yahya Çoban ve akademisyenler katıldı.