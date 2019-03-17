Son Dakika Haberleri: Rektör Alkan'dan Glutensiz Mutfakta İnceleme

Rektör Alkan'dan Glutensiz Mutfakta İnceleme

1 saat önce

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında kurulan glutensiz mutfağı inceledi.

Rektör Alkan'dan Glutensiz Mutfakta İnceleme, System.String[]
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Glutensiz Üret Sağlıklı Tüket" projesi kapsamında kurulan glutensiz mutfağı inceledi.

Çorum Çölyak Derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir'e yeni görevinde başarılar dileyen Rektör Alkan, mutfak hakkında Glutensiz Şef Süleyman Engin'den bilgi alarak kursiyerlerle sohbet etti.

Rektör Alkan, üniversite olarak Çölyak Derneğinin yaptığı etkinliklere her zaman destek olduklarını ve bundan sonra da imkanlar doğrultusunda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Şef Süleyman Engin ile yakından ilgilenen Rektör Alkan, Engin'in görev yaptığı Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Hitit Üniversitesi olarak glütensiz un üzerine ciddi bir AR-GE çalışmalarının olduğunu ifade eden Rektör Alkan, gerek bu çalışmaları, gerekse bundan sonra çölyak ile ilgili yapılacak diğer projeleri görüşmek üzere Engin'i Üniversitelerine davet etti.

Çölyak derneği Başkanı Fatma Müjgan Demir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede toplumda çölyak hakkında farkındalığı artırma şansı bulduklarını ifade etti.

Hitit Üniversitesi'nin çölyaklılar için gösterdiği yakın ilgiyi bildiklerini dile getiren Alkan, "Gerek glutensiz un geliştirme çalışmaları gerek Çocuk Üniversitesine 3 adet çölyaklı çocuğun kabulü ve birlikte gerçekleştirdiğimiz konferanslar, paneller ve diğer etkinlikler derneğimizin gücüne güç katmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile de çölyaklılara yönelik birlikte okul bilgilendirme toplantıları ve okul müdürlerine yönelik Çölyak farkındalık toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca Glutensiz Mutfağımıza Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliği yapması, projemizin uygulanmasındaki yer problemimizin çözülmesini sağladı" diye konuştu. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi, Rektör, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu Erdoğan, İzmir'de HDP'li Temelli'nin Tartışma Yaratan Videosunu İzletti Çalıların Arasında Doğuran Domuz, Ekipleri Harekete Geçirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.3.2019 17:03:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Alkan'dan Glutensiz Mutfakta İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]