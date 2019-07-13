Rektör Alma, Güneş'i makamında kabul etti
3 saat önce
Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı alma, Liselere Giriş Sınavında (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak sınav birincilerinden biri olan Iğdır Ziya Gökalp Ortaokul öğrencisi Hatice Kübra Güneş ve ailesini makamında kabul etti.
Iğdır Üniversitesi Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:43 Kaynak: İHA
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı alma, Liselere Giriş Sınavında (LGS
) tüm soruları doğru yanıtlayarak sınav birincilerinden biri olan Iğdır Ziya Gökalp
Ortaokul öğrencisi Hatice Kübra Güneş ve ailesini makamında kabul etti.
Rektör Alma, ziyarette Güneş'i LGS'de göstermiş olduğu başarısından dolayı tebrik ederek başarısının daim olmasını diledi. Ziyaret, Alma'nın Güneş'e hediye vermesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. - IĞDIR
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