Rektör Alma, Iğdırlı kadın üreticileri ziyaret etti - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, yerli ürünlerden yerli üretimler yapan Ayyıldız Kadın Kooperatifi üreticilerini ziyaret etti.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır'da yetiştirilen yerli ürünlerden üretim yapan Ayyıldız Kadın Kooperatifini ziyaret ederek kooperatifin yürüttüğü çalışmalar hakkında kadın üreticilerden bilgi aldı. Ziyarette Iğdır Üniversitesi ile Ayyıldız Kadın Kooperatifi'nin ortaklaşa yapabileceği konular üzerinde de bilgi alışverişinde bulunulurken ziyarette ise Rektör Alma'ya Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dureyt Veziroğlu eşlik etti. Ziyaretin sonunda Iğdır Üniversitesi olarak yerli üretime büyük önem verdiklerini dile getiren Rektör Alma, kadın üreticilere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek kooperatif temsilcilerini tebrik etti. Kooperatif temsilcileri ise ziyaretten dolayı Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Ziyaret çekilen toplu fotoğrafla son buldu. - IĞDIR