Rektör Alma, Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rektör Alma, Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Rektör Alma, Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti

6 saat önce

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır kent merkezinde bulunan Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti.

Rektör Alma, Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti, System.String[]

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır kent merkezinde bulunan Özel Mısra Göleli Bakım Merkezini ziyaret etti.


Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi yetkilileriyle görüşen Rektör Alma, bakım evinde kalan yaşlı ve hastalarla sohbet etti. Özel Mısra Göleli Bakım Merkezinde staj yapan Üniversite öğrencileriyle de sohbet eden Rektör Alma, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.


Özel Mısra Göleli Bakım Merkezi yetkilileri, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya ziyaret için teşekkür etti. - IĞDIR

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:38 Kaynak: İHA
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