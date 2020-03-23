Rektör Alma, tuz terapi merkezi projesini inceledi - Son Dakika

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin Tuzluca Tuz Mağaralarında inşasını projelendirdiği Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi inşa alanında inceleme yaptı.



Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Iğdır Üniversitesinin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının onayıyla 2020 yılı içerisinde inşasına başlamayı planladığı Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi için yerinde incelemelerde bulundu. Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezi alanındaki çalışmaları gözlemleyen ve çalışmaların gidişatı hakkında ilgililerden bilgi alan Rektör Alma, yakın zamanda inşaatına başlanması planlanan tesisin planı ve inşa hazırlıklarına dair proje ekibiyle fikir alışverişinde bulundu. Proje ekibi de, projeye olan ilgi ve destekleri için Rektör Alma'ya teşekkür etti.



"Tesviye çalışmaları başladı"



Tuz Mağaralarının sağlık turizmine kazandırılması için projelendirilen Tuz Terapi Uygulama ve Araştırma Merkezinin; 8 adet otel odası, 2 adet VIP oda, kafeterya, bay ve bayan toplu terapi salonları ile sergi salonundan oluşması planlanıyor. İhalesi tamamlanan ve bu yıl içerisinde inşaatına başlanması planlanan tesis için tesviye çalışmaları sürüyor. - IĞDIR