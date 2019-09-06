Son Dakika Haberleri: Rektör Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti
Son Dakika Güncel Haber

Rektör Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti

27 dakika önce

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret ederek, üniversite öğrencileri için yurt talebinde bulundu.

Rektör Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti, System.String[]

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret ederek, üniversite öğrencileri için yurt talebinde bulundu.


Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Yeni Dünya Vakfı Temsil Heyeti Başkanı Abdulcabbar Baştemur ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Üniversiteler gibi vakıf ve STK'ların bilinçli bireyler yetiştirme konusunda önemli görev üstlendiğini vurgulayan Rektör Alma, şehirdeki öğrencilerin barınma sorununu gidermek için vakıf yetkililerinden yurt yapmaları talebinde bulundu. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Rektör, Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada
Ek yerleştirmeye özel burs olanakları! 2 bin 500 TL veren var Okulda skandal! Müdür, temizlikçi kadını taciz etti Yenikapı'daki araçların yankıları sürerken kafa karıştıran bir belge ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 10:29:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rektör Alma, Yeni Dünya Vakfı Iğdır İl Temsilciliğini ziyaret etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]