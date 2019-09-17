Rektör Aydın'dan Kaymakam Otcu'ya ziyaret

Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.

Otcu, kabulde yaptığı konuşmada, hem Tarsus'un hem de üniversitenin gelişmesi için el ele vereceklerini belirtti.

Rektör Aydın da, Kaymakam Otcu'ya görevinde başarılar diledi.