Rektör Aydın'dan Kaymakam Otcu'ya ziyaret
13 dakika önce
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:40 Kaynak: AA
Tarsus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Aydın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu'yu ziyaret etti.
Otcu, kabulde yaptığı konuşmada, hem Tarsus'un hem de üniversitenin gelişmesi için el ele vereceklerini belirtti.
Rektör Aydın da, Kaymakam Otcu'ya görevinde başarılar diledi.
Süresinde teslim edilmeyen evin kredisine "durdurma" kararı Son dakika: Çağlayan Adliyesinde silah sesleri! Son Dakika: AK Parti Grup Başkanı Bostancı: Yeni yargı paketinde idam cezası bulunmuyor Koop-İş Sendikası, H&M ile toplu sözleşmede anlaşma sağlayamayınca grev kararı aldı