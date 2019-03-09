Rektör Aydın Durmuş, Şehit Yakınlarıyla Buluştu
17 dakika önce
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.
Batman Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, şehit yakınlarıyla bir araya geldi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla şehit yakınları ile kahvaltıda bir araya gelen Durmuş, kadının sadece bir günde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.
"8 Mart
işin bahanesi, kadınlarımız başımızın tacıdır, her gün bizim için kadınlar günüdür." ifadelerini kullanan Durmuş, şunları kaydetti:
"Şehitler bu toprakları vatan kılmak için savaştılar, canlarını ortaya koydular. Şehit yakınlarımıza sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir şey ama onların başı daima dik olsun. Çünkü bu vatan için en sevdikleri varlıklarını kaybettiler. En sevdikleri varlıkları bu vatanın bağrında yatıyor."
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA
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