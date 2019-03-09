Son Dakika Haberleri: Rektör Aydın Durmuş, Şehit Yakınlarıyla Buluştu

Rektör Aydın Durmuş, Şehit Yakınlarıyla Buluştu

17 dakika önce

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

Rektör Aydın Durmuş, Şehit Yakınlarıyla Buluştu, System.String[]
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, şehit yakınlarıyla bir araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit yakınları ile kahvaltıda bir araya gelen Durmuş, kadının sadece bir günde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

"8 Mart işin bahanesi, kadınlarımız başımızın tacıdır, her gün bizim için kadınlar günüdür." ifadelerini kullanan Durmuş, şunları kaydetti:

"Şehitler bu toprakları vatan kılmak için savaştılar, canlarını ortaya koydular. Şehit yakınlarımıza sabır diliyorum. Gerçekten çok zor bir şey ama onların başı daima dik olsun. Çünkü bu vatan için en sevdikleri varlıklarını kaybettiler. En sevdikleri varlıkları bu vatanın bağrında yatıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:04 Kaynak: AA

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