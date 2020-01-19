Rektör Aydın: "O büyük acı hala yüreğimizde" - Son Dakika
Son Dakika Spor Rektör Aydın: 'O büyük acı hala yüreğimizde' - Son Dakika Spor

Rektör Aydın: "O büyük acı hala yüreğimizde"

6 saat önce

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 31. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "O büyük acıyı hala yüreğimizde taptaze hissetmekteyiz" dedi.

Rektör Aydın:

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Samsunspor kafilesinin geçirdiği trafik kazasının 31. yıldönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "O büyük acıyı hala yüreğimizde taptaze hissetmekteyiz" dedi.


Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın yaptığı açıklamada, "Türk futbol tarihinin en acı günü olarak hafızalara kazınan Samsun halkını ve tüm Türkiye'yi yasa boğan, 20 Ocak 1989 tarihinin üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen o büyük acıyı hala yüreğimizde taptaze hissetmekteyiz. Kaybettiği isimlerin anısına kırmızı ve beyaz olan renklerine siyah rengin de eklendiği kazada hayatlarını kaybeden Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır ve Zoran Tomiç ile otobüs şoförü Asım Özkan'ı vefatlarının 31. yıldönümünde bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Samsunspor camiasına, tüm Samsun'a ve futbolcuların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu acıyı yaşayıp hayatta olan tüm futbolcu ve teknik heyete de hayırlı ömürler diliyorum. Ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını temenni ediyor, Samsunsporumuza, öncelikle 1. Lig daha sonra da Süper Lig yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:19 Kaynak: İHA
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